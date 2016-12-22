Связанного с хищением 1 млрд руб. экс-банкира задержали на Украине

Бывший банкир Алексей Алякин задержан Службой безопасности Украины по запросу России. Он — фигурант двух уголовных дел о хищении 469 млн и 600 млн руб. из банка «Пушкино»

Алексей Алякин (Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»)

Бывший владелец банка «Пушкино» Алексей Алякин задержан на Украине по запросу России. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

На Украине экс-банкир владеет строительной компанией «Прогрес Буд», расположенной в Борисполе (Киевская область). В 2013 году он получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 года украинская миграционная служба аннулировала это решение.

Украинская прокуратура попросила арестовать бывшего банкира, суд запрос удовлетворил. У Генпрокуратуры есть не более 12 месяцев на вынесение решения по экстрадиции Алякина в Россию.

Защита Алякина попросила отпустить его под домашний арест, мотивировав просьбу тем, что ему необходимо стационарное лечение, он находится в гражданском браке и поддерживает Украину в конфликте в Донбассе. Юристы бывшего банкира утверждают, что он проходил службу в добровольческих батальонах «Арата» и «Айдар», а также обеспечивал украинских военных работой и жильем.

Банк «Пушкино» был лишен лицензии в конце сентября 2013 года. В 2014 году МВД завело дело о хищении из банка, по которому был арестован кинопродюсер Владимир Муров, на счетах его фирм оказалось 469 млн руб. Эти деньги в виде кредитов в банке «Пушкино» получили фиктивные фирмы «Поисковик», «Карелцемент» и Столичная инвестиционная компания. Как писала газета «Коммерсантъ», изначально Алякин проходил по делу свидетелем, однако после того, как Муров пошел на сделку со следствием, в МВД изменили позицию и завели против владельца банка уголовное дело.

В декабре 2015 года Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Алякина по делу о хищении денег вкладчиков банка «Пушкино». Банкира также обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Алякин перестал приходить на допросы и был объявлен сначала в федеральный, а затем международный розыск.

Уже в этом году выяснилось, что помимо тех 469 млн руб. из банка вывели еще 600 млн руб., которые были переведены на счета компаний девелопера Анатолия Семенова. Для хищения средств Алякин вступил в сговор с заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым. Гонтарев и Семенов получили четыре и три года колонии соответственно.

Считается, что именно с дела «Пушкино» Центробанк начал зачистку банковского сектора.

РБК направил запрос начальнику управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры России Александру Куренному.