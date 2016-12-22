Сбербанк оценил средний доход работающих пенсионеров

Сбербанк пришел к выводу, что средний доход работающих пенсионеров (зарплата плюс пенсия) — 46 тыс. руб. В банке также вычислили возраст, когда структура трат людей принципиально меняется, — это 68 лет

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Сбербанк провел исследование среди своих зарплатных клиентов и проанализировал экономическое поведение россиян пенсионного возраста. Согласно подсчетам банка, средняя зарплата работающих пенсионеров составляет около 32 тыс. руб. — меньше, чем средний показатель по экономике (среднемесячная начисленная заработная плата по состоянию на июль, по данным Росстата, составляла 42,4 тыс. руб.). Однако с учетом пенсий цифра получается больше, чем у работающих россиян допенсионного возраста, — 46 тыс. руб.

Сбербанк также отмечает, что зарплаты больше 100 тыс. руб. получает лишь около 4% работающих пенсионеров. В крупном бизнесе зарплаты у пенсионеров — 44 тыс. руб., в среднем — 28,8 тыс. руб., в малом — 20 тыс. руб., в бюджетных организациях — 42 тыс. руб. При этом у бюджетников и сотрудников крупных компаний средняя пенсия — около 15 тыс. руб., а в малом бизнесе — 12 тыс. руб. Ситуация в малом бизнесе может быть связана с искаженным отражением уровня доходов, предполагают авторы исследования.

Исходя из выборки среди клиентов Сбербанка, через пять лет после наступления пенсионного возраста работать остаются только 43% мужчин. Среди женщин этот показатель значительно выше — 70% (при этом уже к 63 годам доля работающих женщин — 47%). К 75 годам доля работающих пенсионеров (как мужчин, так и женщин) снижается до 2%.

При этом, констатирует банк, его клиенты почти не имеют самостоятельных сбережений к моменту выхода на пенсию — в среднем этот показатель чуть больше 150 тыс. руб. (Сбербанк не считал вклады свыше 100 млн руб., так как они искажали бы средние показатели.) Лишь с приближением пенсионного возраста россияне начинают активно открывать депозитные счета: такими банковскими продуктами до 55 лет пользуется только каждый десятый зарплатный клиент Сбербанка, а после 55 — каждый третий.

По расчетам Сбербанка возраст, когда структура расходов россиян резко меняется, — 68 лет. Банк пришел к такому выводу, посчитав долю трат на ту или иную статью расходов по сравнению с тратами в 55 лет.

По данным Сбербанка, доля расходов на отели среди лиц в возрасте от 55 до 68 лет составляет 80–90% от уровня трат по этой статье расходов в 55 лет, на турагентства — 90–95%. В то же время резко падают расходы на авиабилеты — до 64% от уровня 55-летних. Сбербанк делает вывод, что это может быть связано с тем, что пенсионеры со временем все больше предпочитают покупать пакетные туристические программы из-за того, что им сложнее организовывать поездки самостоятельно.