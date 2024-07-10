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Война санкций ,  
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Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до октября

Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до середины октября
Сюжет
Война санкций
Минфин США продлил генеральную лицензию, разрешающую американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Она будет действовать до 9 октября
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина выпустило обновленную генеральную лицензию, которая продлевает до 9 октября 2024 года действие разрешения на уплату налогов, сборов и импортных пошлин в России американским гражданам. Документ опубликован на сайте ведомства.

Предыдущая версия этой лицензии была выпущена 12 апреля. Она позволяла проводить операции до 11 июля.

Документ разрешает американским гражданам и компаниям платить в России налоги, уплачивать сборы и импортные пошлины, а также «приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты» и другие подобные обязательные платежи в адрес Минфина или Центробанка при условии, что такие операции «совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности» граждан и организаций США в России.

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Таким образом, OFAC делает исключение из введенных Соединенными Штатами санкций в отношении российских Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В лицензии также указано, что она не разрешает «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США» счетов ЦБ, ФНБ и Минфина.

Лицензия будет действовать до 00:01 EDT (07:00 мск) 9 октября.

Россия считает введенные странами Запада санкции незаконными.

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Минфин США налоги США санкции
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