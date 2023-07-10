Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
В Казани девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки Общество, 00:50
Глава Total предупредил о возможном дефиците газа в Европе этой зимой Бизнес, 00:34
Уровень воды в реке Хорота в Сочи повысился до опасной отметки Общество, 00:25
Эксперты выявили редкий «фронтальный подъем» в обрабатывающих отраслях Экономика, 00:00
Украина пообещала «пересмотреть стратегию», если ее не пригласят в НАТО Политика, 09 июл, 23:56
В Перу ввели режим ЧС из-за роста числа случаев заболевания как у Чубайса Общество, 09 июл, 23:51
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 09 июл, 23:40
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Работу Керченской переправы приостановили из-за непогоды Общество, 09 июл, 23:20
Белый дом оценил «разлад» в НАТО из-за поставок Украине кассетных бомб Политика, 09 июл, 23:17
Три лодки с не менее 300 мигрантами пропали в Атлантике Общество, 09 июл, 23:08
Как вырос пассажиропоток российских авиакомпаний. Инфографика Бизнес, 09 июл, 23:00
«Зенит» по пенальти обыграл «Фенербахче» на турнире «Кубок PARI Премьер» Спорт, 09 июл, 22:46
КПП «Мядининкай» на границе Белоруссии и Литвы возобновил работу Политика, 09 июл, 22:44
Кадыров сообщил о передислокации «Ахмата» на бахмутское направление Политика, 09 июл, 22:33
Экономика ,  
0 

Эксперты выявили редкий «фронтальный подъем» в обрабатывающих отраслях

Экономисты ВШЭ: в России наблюдается «фронтальный подъем» в обрабатывающих производствах
«Фронтальный подъем» наблюдается в обрабатывающих производствах, пишут исследователи из Центра развития ВШЭ. Среди драйверов роста они называют освобождение ниш на внутреннем рынке и «дополнительный спрос» на фоне спецоперации
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российская промышленность с февраля этого года демонстрирует уверенный восстановительный подъем, характерный для кратковременной фазы интенсивного восстановления. Об этом пишут ученые Центра развития НИУ ВШЭ в свежем выпуске доклада «Индексы интенсивности промышленного производства», с которым ознакомился РБК.

Индекс промышленного производства, который рассчитывается ВШЭ на базе данных Росстата под руководством Владимира Бессонова с поправкой на календарный и сезонный факторы, после снижения в январе на 0,3% (относительно предыдущего месяца) в феврале вырос на 1,2%, в марте — на 0,5%, в апреле — на 0,8%. В мае рост относительно апреля составил всего 0,04%, но авторы объясняют эту «заминку» календарными особенностями — в этом мае было нетипично много рабочих дней — и не связывают ее с замедлением роста в промышленности.

«Интенсивное восстановление последних месяцев целиком обусловлено динамикой обрабатывающих производств, где спад уже преодолен», — отмечается в докладе.

Индекс промышленного оптимизма, который составляется на основе конъюнктурных опросов предприятий Институтом экономической политики имени Гайдара, также демонстрирует рост с начала года. В июне индекс показал «символическое снижение», которое говорит скорее о приостановке роста, отмечается в материалах института, которые есть в распоряжении РБК. Несмотря на это, майское и июньское значения индекса промышленного оптимизма остаются лучшими после начала спецоперации и введения санкций.

В добыче полезных ископаемых ситуация иная, указывают в ВШЭ: там производство уже в июне 2022 года восстановилось после кратковременного спада, но затем вновь начало медленное снижение. В добыче нефти и газа эксперты ВШЭ видят «серьезный потенциал восстановительного роста», тогда как добыча угля в апреле—мае продемонстрировала «восстановление докризисного уровня».

Индексы интенсивности промпроизводства рассчитываются Центром развития ВШЭ как темп среднесуточных объемов выпуска за месяц по отношению к январю 2018 года, декабрю предыдущего года и к предыдущему месяцу, с исключением сезонной составляющей и отдельных несущественных колебаний случайного характера. Используется собственный метод сезонной корректировки. «Из-за различий в методологии публикуемый в ежемесячном оперативном докладе индекс интенсивности промышленного производства в целом зачастую не совпадает с аналогичным по содержанию индексом промышленного производства с исключением сезонного и календарного факторов, рассчитываемым Росстатом за один и тот же месяц», — отмечают авторы проекта.

«Фронтальный подъем»

В обрабатывающих производствах с февраля по май наблюдается «практически фронтальный подъем», следует из доклада. Как отмечают его авторы, такое случается крайне редко — «лишь иногда во время короткой фазы интенсивного посткризисного восстановления».

Читайте на РБК Pro
«Демократическая альтернатива Китаю»: что стоит за ростом индийских акций
Амбициозный план: как мидл-менеджеру занять топовую позицию
«Смерть рекламы, какой мы ее знаем»: как ИИ изменит бренды навсегда
Все неудачные компании похожи друг на друга: как построить удачную

В некоторых видах деятельности подъем продолжается и после достижения докризисного уровня. Эксперты ВШЭ связывают это с такими факторами, как:

  • освобождение некоторых продуктовых ниш на внутреннем рынке;
  • изменение структуры потребительского спроса;
  • меры антикризисной поддержки населения и бизнеса. Кроме того, дополнительный спрос на продукцию ряда отраслей может быть обусловлен проведением специальной военной операции на Украине, предполагают авторы.

Потенциал дальнейшего восстановления в обрабатывающих производствах наблюдается в первую очередь в производстве автотранспорта, отмечается в исследовании. В этой отрасли спад был особенно глубоким (в мае 2022 года индекс производства автотранспортных средств упал на 70% относительно января 2018 года) и признаков восстановления долгое время не фиксировалось.

Первые признаки «оживления» появились в апреле—мае этого года. Индекс производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в мае вырос на 11,7% в месячном выражении. В частности, майский прирост совокупного индекса промышленного производства был во многом обеспечен повышением интенсивности в производстве легковых автомобилей, пара и горячей воды, коммуникационной и радиолокационной аппаратуры, говорится в докладе.

«Локомотивы» роста

Непрерывный рост в течение пяти и более месяцев эксперты отмечают в производстве:

  • компьютеров, электронных и оптических изделий (среднемесячный рост с декабря по май составил 6%);
  • изделий из пластмасс (среднемесячный рост с января по май — 2,3%);
  • химических продуктов и веществ (среднемесячный рост с января по май — 1,4%).

Также среди «локомотивов» подъема авторы называют такие отрасли, как производство текстильных и кожаных изделий, одежды, деревообработку и производство изделий из дерева, производство бумаги и бумажных изделий, металлургическое производство, производство электрооборудования, мебели, ювелирных изделий.

Непрерывное снижение интенсивности производства наблюдалось в производстве напитков (в течение четырех месяцев по май) и добыче сырой нефти и попутного газа (в течение трех месяцев).

Индекс интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, который отдельно рассчитывает Центр развития НИУ ВШЭ, свидетельствует, что на протяжении восьми месяцев с октября 2022 года по май 2023 года «наблюдается тенденция интенсивного восстановления» (РБК ознакомился с майским выпуском соответствующего доклада). «По итогам мая 2023 года уровень производства в реальном секторе экономики приблизился (с поправкой на сезонность) к докризисным значениям», — говорится в докладе.

Особенностью текущего кризиса является то, что восстановление началось не в промышленности, а в других секторах — строительстве, платных услугах населению, общественном питании, сельском хозяйстве, где спада не было или он был незначительным, отмечают исследователи. «С конца года подъем начался также в оптовой и розничной торговле, а в последние четыре месяца (февраль—май) наконец идентифицирован переход к интенсивному восстановительному подъему и в обрабатывающих производствах», — подчеркивается в докладе.

Расширенный индекс базовых отраслей, который рассчитывает рейтинговое агентство АКРА, после глубокого спада в прошлом году в мае превысил уровень марта 2022 года. В мае показатель индекса базовых отраслей вырос на 1,5% относительно апреля и на 7,8% превысил среднемесячный уровень 2019 года.

Положительную либо нейтральную динамику с начала года по май продемонстрировали фактически все базовые отрасли, наибольший рост наблюдается в оптовой торговле, строительстве и обработке, отмечается в обзоре АКРА. Аналитики агентства констатируют, что «с немалой вероятностью май 2023 года действительно стал одним из самых сильных месяцев по объемам производства в базовых отраслях и в части услуг». Вместе с тем во втором полугодии деловая активность, вероятнее всего, не будет расти такими же темпами в годовом выражении, а месяц к месяцу может даже снижаться, прогнозируют они. Это объясняется, в частности, решением о сокращении экспорта нефти, сверхнормативным авансированием госзакупок в первом полугодии и достижением естественных пределов роста нормы потребления.

Росстат в апреле на фоне низкой базы впервые зафиксировал значительный рост промышленного производства с начала санкционного кризиса — на 5,2% к апрелю предыдущего года. В мае рост составил 7,1% в годовом выражении, хотя относительно апреля наблюдалось снижение на 0,3%.

Опережающий рост демонстрируют сектора промышленности (ОКВЭД), которые в неизвестных долях включают в себя оборонное и связанное с ним производства. Так, за январь—май выпуск готовых металлических изделий увеличился на 26% к тому же периоду годовой давности, прочих транспортных средств и оборудования — на 21%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 22%.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Анна Гальчева Анна Гальчева
При участии
Инна Деготькова
промышленное производство обрабатывающие производства НИУ ВШЭ
Материалы по теме
Росстат впервые зафиксировал посткризисный отскок промышленности
Экономика
Минпромторг признал кадровую проблему ключевым вызовом для промышленности
Экономика
Оптимизм в российской промышленности вырос до максимума за год
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter