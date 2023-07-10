Эксперты выявили редкий «фронтальный подъем» в обрабатывающих отраслях

«Фронтальный подъем» наблюдается в обрабатывающих производствах, пишут исследователи из Центра развития ВШЭ. Среди драйверов роста они называют освобождение ниш на внутреннем рынке и «дополнительный спрос» на фоне спецоперации

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Российская промышленность с февраля этого года демонстрирует уверенный восстановительный подъем, характерный для кратковременной фазы интенсивного восстановления. Об этом пишут ученые Центра развития НИУ ВШЭ в свежем выпуске доклада «Индексы интенсивности промышленного производства», с которым ознакомился РБК.

Индекс промышленного производства, который рассчитывается ВШЭ на базе данных Росстата под руководством Владимира Бессонова с поправкой на календарный и сезонный факторы, после снижения в январе на 0,3% (относительно предыдущего месяца) в феврале вырос на 1,2%, в марте — на 0,5%, в апреле — на 0,8%. В мае рост относительно апреля составил всего 0,04%, но авторы объясняют эту «заминку» календарными особенностями — в этом мае было нетипично много рабочих дней — и не связывают ее с замедлением роста в промышленности.

«Интенсивное восстановление последних месяцев целиком обусловлено динамикой обрабатывающих производств, где спад уже преодолен», — отмечается в докладе.

Индекс промышленного оптимизма, который составляется на основе конъюнктурных опросов предприятий Институтом экономической политики имени Гайдара, также демонстрирует рост с начала года. В июне индекс показал «символическое снижение», которое говорит скорее о приостановке роста, отмечается в материалах института, которые есть в распоряжении РБК. Несмотря на это, майское и июньское значения индекса промышленного оптимизма остаются лучшими после начала спецоперации и введения санкций.

В добыче полезных ископаемых ситуация иная, указывают в ВШЭ: там производство уже в июне 2022 года восстановилось после кратковременного спада, но затем вновь начало медленное снижение. В добыче нефти и газа эксперты ВШЭ видят «серьезный потенциал восстановительного роста», тогда как добыча угля в апреле—мае продемонстрировала «восстановление докризисного уровня».

Индексы интенсивности промпроизводства рассчитываются Центром развития ВШЭ как темп среднесуточных объемов выпуска за месяц по отношению к январю 2018 года, декабрю предыдущего года и к предыдущему месяцу, с исключением сезонной составляющей и отдельных несущественных колебаний случайного характера. Используется собственный метод сезонной корректировки. «Из-за различий в методологии публикуемый в ежемесячном оперативном докладе индекс интенсивности промышленного производства в целом зачастую не совпадает с аналогичным по содержанию индексом промышленного производства с исключением сезонного и календарного факторов, рассчитываемым Росстатом за один и тот же месяц», — отмечают авторы проекта.

«Фронтальный подъем»

В обрабатывающих производствах с февраля по май наблюдается «практически фронтальный подъем», следует из доклада. Как отмечают его авторы, такое случается крайне редко — «лишь иногда во время короткой фазы интенсивного посткризисного восстановления».

В некоторых видах деятельности подъем продолжается и после достижения докризисного уровня. Эксперты ВШЭ связывают это с такими факторами, как:

освобождение некоторых продуктовых ниш на внутреннем рынке;

изменение структуры потребительского спроса;

меры антикризисной поддержки населения и бизнеса. Кроме того, дополнительный спрос на продукцию ряда отраслей может быть обусловлен проведением специальной военной операции на Украине, предполагают авторы.

Потенциал дальнейшего восстановления в обрабатывающих производствах наблюдается в первую очередь в производстве автотранспорта, отмечается в исследовании. В этой отрасли спад был особенно глубоким (в мае 2022 года индекс производства автотранспортных средств упал на 70% относительно января 2018 года) и признаков восстановления долгое время не фиксировалось.

Первые признаки «оживления» появились в апреле—мае этого года. Индекс производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в мае вырос на 11,7% в месячном выражении. В частности, майский прирост совокупного индекса промышленного производства был во многом обеспечен повышением интенсивности в производстве легковых автомобилей, пара и горячей воды, коммуникационной и радиолокационной аппаратуры, говорится в докладе.

«Локомотивы» роста

Непрерывный рост в течение пяти и более месяцев эксперты отмечают в производстве:

компьютеров, электронных и оптических изделий (среднемесячный рост с декабря по май составил 6%);

изделий из пластмасс (среднемесячный рост с января по май — 2,3%);

химических продуктов и веществ (среднемесячный рост с января по май — 1,4%).

Также среди «локомотивов» подъема авторы называют такие отрасли, как производство текстильных и кожаных изделий, одежды, деревообработку и производство изделий из дерева, производство бумаги и бумажных изделий, металлургическое производство, производство электрооборудования, мебели, ювелирных изделий.

Непрерывное снижение интенсивности производства наблюдалось в производстве напитков (в течение четырех месяцев по май) и добыче сырой нефти и попутного газа (в течение трех месяцев).

Индекс интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, который отдельно рассчитывает Центр развития НИУ ВШЭ, свидетельствует, что на протяжении восьми месяцев с октября 2022 года по май 2023 года «наблюдается тенденция интенсивного восстановления» (РБК ознакомился с майским выпуском соответствующего доклада). «По итогам мая 2023 года уровень производства в реальном секторе экономики приблизился (с поправкой на сезонность) к докризисным значениям», — говорится в докладе.

Особенностью текущего кризиса является то, что восстановление началось не в промышленности, а в других секторах — строительстве, платных услугах населению, общественном питании, сельском хозяйстве, где спада не было или он был незначительным, отмечают исследователи. «С конца года подъем начался также в оптовой и розничной торговле, а в последние четыре месяца (февраль—май) наконец идентифицирован переход к интенсивному восстановительному подъему и в обрабатывающих производствах», — подчеркивается в докладе.

Расширенный индекс базовых отраслей, который рассчитывает рейтинговое агентство АКРА, после глубокого спада в прошлом году в мае превысил уровень марта 2022 года. В мае показатель индекса базовых отраслей вырос на 1,5% относительно апреля и на 7,8% превысил среднемесячный уровень 2019 года.

Положительную либо нейтральную динамику с начала года по май продемонстрировали фактически все базовые отрасли, наибольший рост наблюдается в оптовой торговле, строительстве и обработке, отмечается в обзоре АКРА. Аналитики агентства констатируют, что «с немалой вероятностью май 2023 года действительно стал одним из самых сильных месяцев по объемам производства в базовых отраслях и в части услуг». Вместе с тем во втором полугодии деловая активность, вероятнее всего, не будет расти такими же темпами в годовом выражении, а месяц к месяцу может даже снижаться, прогнозируют они. Это объясняется, в частности, решением о сокращении экспорта нефти, сверхнормативным авансированием госзакупок в первом полугодии и достижением естественных пределов роста нормы потребления.

Росстат в апреле на фоне низкой базы впервые зафиксировал значительный рост промышленного производства с начала санкционного кризиса — на 5,2% к апрелю предыдущего года. В мае рост составил 7,1% в годовом выражении, хотя относительно апреля наблюдалось снижение на 0,3%.

Опережающий рост демонстрируют сектора промышленности (ОКВЭД), которые в неизвестных долях включают в себя оборонное и связанное с ним производства. Так, за январь—май выпуск готовых металлических изделий увеличился на 26% к тому же периоду годовой давности, прочих транспортных средств и оборудования — на 21%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 22%.