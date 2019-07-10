МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI

Контроль за исполнением KPI в компаниях, где государству принадлежит более 50%, ужесточат для повышения качества корпоративного управления. Решение об этом принял глава Минэкономразвития Максим Орешкин

Максим Орешкин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства. Решение объяснили необходимостью повыcить качество корпоративного управления в организациях с государственным участием.

«По результатам проводимого мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров», — говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭР).

В ведомстве пояснили, что Росимущество должно будет ежеквартально отчитываться о внедрении KPI в госкомпаниях и их дочерних предприятиях.

«Новые методические указания правительства к внедрению KPI в госкомпаниях требуют и нового уровня контроля. В настоящее время нас этот уровень не устраивает. Новые формы отчета позволят нам уже на ранних стадиях обратить внимание на компании с плохим финансовым положением, сформировать планы по их оздоровлению», — пояснила замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, на которую возложены обязанности по контролю за исполнением новых мер.