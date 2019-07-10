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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
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Экономика ,  
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МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI
Контроль за исполнением KPI в компаниях, где государству принадлежит более 50%, ужесточат для повышения качества корпоративного управления. Решение об этом принял глава Минэкономразвития Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства. Решение объяснили необходимостью повыcить качество корпоративного управления в организациях с государственным участием.

«По результатам проводимого мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров», — говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭР).

Экономика
Более 40 госменеджеров избежали ответственности за отсутствие KPI

В ведомстве пояснили, что Росимущество должно будет ежеквартально отчитываться о внедрении KPI в госкомпаниях и их дочерних предприятиях.

«Новые методические указания правительства к внедрению KPI в госкомпаниях требуют и нового уровня контроля. В настоящее время нас этот уровень не устраивает. Новые формы отчета позволят нам уже на ранних стадиях обратить внимание на компании с плохим финансовым положением, сформировать планы по их оздоровлению», — пояснила замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, на которую возложены обязанности по контролю за исполнением новых мер.

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Кудрин пообещал взять под контроль выполнение менеджерами госкомпаний KPI

Замминистра отметила, что Росимущество будет сообщать МЭР о советах директоров компаний, где KPI не были внедрены. «Возможно, будем формировать реестр нежелательных членов советов директоров», — добавила Тарасенко.

Ранее взять под свой контроль выполнение менеджерами госкомпаний KPI пообещал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. «Это условие, чтобы госсектор давал больше для развития», — пояснил он.

Владимир Путин еще в 2013 году поручил правительству обеспечить принятие госкомпаниями, госкорпорациями и унитарными госпредприятиями KPI, достижение которых должно учитываться при определении зарплаты руководства госкомпаний и принятии кадровых решений. Правительство 27 июня 2019 года утвердило усовершенствованные методические указания по применению KPI госкомпаниями.

В конце июня РБК сообщал, что к ответственности за неутверждение KPI должны были привлечь 43 руководителя госпредприятий, но решение об этом принято не было.

Авторы: Евгений Калюков, Юлия Старостина
Теги: Минэкономразвития, госкомпании
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