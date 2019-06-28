Более 40 госменеджеров избежали ответственности за неутверждение KPI

В правительстве признали не до конца выполненным поручение президента о привязке вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний к выполнению KPI. Минэкономразвития получило задание внести соответствующие изменения в законодательство

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В правительстве признали недостаточным исполнение президентского поручения шестилетней давности по утверждению в российских госкомпаниях ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI) для оценки работы их руководства. В частности, 43 руководителей госпредприятий должны были привлечь к ответственности за неутверждение KPI, но соответствующие решения не были приняты.

Информация об этом содержится в письме замглавы аппарата правительства Анатолия Кириенко, направленном в адрес премьер-министра. Документ, датированный 25 июня 2019 года, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе правительства. Премьер-министр Дмитрий Медведев был вынужден дать новые поручения Минэкономразвития по анализу взаимосвязи премий руководителей госкомпаний и результатов выполнения ими KPI.

Президент России Владимир Путин в 2013 году поручил правительству обеспечить принятие госкомпаниями, госкорпорациями и унитарными госпредприятиями ключевых показателей эффективности. Достижение KPI должно учитываться при определении зарплаты руководства госкомпаний и принятии кадровых решений, говорилось в поручении. Правительство должно было выполнить поручение к 1 января 2015 года.

Меры не приняты

Дмитрий Медведев в июле 2013 года поручал Минэкономразвития ежеквартально представлять в правительство доклады о ходе исполнения поручения главы государства по KPI госкомпаний. Однако Минэкономразвития «не приняты исчерпывающие меры» по установлению KPI в российских госкомпаниях, говорится в письме Анатолия Кириенко.