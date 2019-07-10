Володин раскритиковал Минфин за нарушения при поправках о ценах на бензин

Володин раскритиковал Минфин за нарушения при поправках о ценах на бензин

Госдума вернула на доработку поправки правительства о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизтопливо из-за нарушения процедуры внесения документа

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Минфин за концептуальные нарушения процедуры принятия законопроекта. Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента. Речь идет о поправках о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизельное топливо, а также об изменении формулы НДПИ. По словам Володина, Минфин включил поправки в законопроект «О редкоземельных металлах», а это нарушает регламент.

«У нас концепция принятая касается стимулирования добычи редких металлов, а вы предлагаете теперь во втором чтении рассмотреть в этом законопроекте вопросы бензина и нефти», — заявил Володин. Рассмотрение поправок отложено до 16 июля.

Депутат Сергей Неверов заявил, что парламентарии поставлены в неудобную ситуацию. «Кто-то вспомнил, что такое соглашение закончилось [о контроле цен на бензин]? Срочно начинает искать какой-то закон, в который можно это втиснуть? Втискивается, и мы обсуждаем, потому что поставлены в такую ситуацию. Мне кажется, нужно на самом деле сказать правительству: ребят, вы смотрите за внесением вопросов — если подходит какой-то период, то вносите поправку, а не ищите, куда этот вагончик прицепить, к какому законопроекту!» — возмутился он.

РБК направил запросы в Минэнерго и Минфин.

Правительство придумало схему компенсации в виде демпфирующей надбавки в прошлом году после скачка цен на бензин и дизель. Демпфер должен был стать альтернативой заморозке цен на топливо. Если компании продают на внутреннем рынке топливо с большим дисконтом, бюджет компенсирует им недополученные доходы. Если же на внутреннем рынке формируется премия, нефтяники делятся дополнительными доходами с бюджетом.