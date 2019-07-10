Володин раскритиковал Минфин за нарушения при поправках о ценах на бензин

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,65 -0,27 EUR Бирж. 71,39 -0,21 Brent 65,61 +2,05% USD Нал. 64,10 63,31 EUR Нал. 72,01 71,12 USD ЦБ 63,80 +0,03 EUR ЦБ 71,56 +0,10 EUR/USD 1,1216 +0,0011 BTC/USD Бирж. 13 011,00 +420,00 IMOEX 2 817,15 -0,20% RTSI 1 394,35 -0,04% DJIA 26 783,49 -0,08% Nasdaq 8 141,73 +0,54%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Procter & Gamble $125 (+10,62%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
CBS $63 (+19,77%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Procter & Gamble $125 (+10,62%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
CBS $63 (+19,77%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 63,8 (+0,03) Quote, 13:26
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 71,56 (+0,1) Quote, 13:26
Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 14:03 МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве 10 июля Общество, 14:01 Какая видеоигра развивает креативность Стиль, 14:00 Во «ВКонтакте» объявили сбор возмещения похищенных кассиром ₽20 млн Общество, 13:59 Почему разругались Япония и Южная Корея Quote, 13:57 «Макдоналдс» обвинил Роскачество в нарушениях при исследовании бургеров Бизнес, 13:54 10 экспресс-методов, которые помогут не уснуть на работе Спецпроект РБК PINK, 13:49 Ярославский «Локомотив» подписал контракт с канадским хоккеистом Спорт, 13:47 Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 25 человек Общество, 13:45 Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян Экономика, 13:43 Как изменился рынок криптовалют в 2019 году Крипто, 13:40 Киев обвинил «Сметливого» в проходе в закрытую зону учений Sea Breeze Политика, 13:37 Оцифрованные цели: что нужно знать заказчикам офлайн-мероприятий Pro, 13:36 Суд в Киеве отказался арестовать имущество Ющенко Политика, 13:34
Экономика ,  
0 
Володин раскритиковал Минфин за нарушения при поправках о ценах на бензин
Госдума вернула на доработку поправки правительства о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизтопливо из-за нарушения процедуры внесения документа
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Минфин за концептуальные нарушения процедуры принятия законопроекта. Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента. Речь идет о поправках о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизельное топливо, а также об изменении формулы НДПИ. По словам Володина, Минфин включил поправки в законопроект «О редкоземельных металлах», а это нарушает регламент.

«У нас концепция принятая касается стимулирования добычи редких металлов, а вы предлагаете теперь во втором чтении рассмотреть в этом законопроекте вопросы бензина и нефти», — заявил Володин. Рассмотрение поправок отложено до 16 июля.

Депутат Сергей Неверов заявил, что парламентарии поставлены в неудобную ситуацию. «Кто-то вспомнил, что такое соглашение закончилось [о контроле цен на бензин]? Срочно начинает искать какой-то закон, в который можно это втиснуть? Втискивается, и мы обсуждаем, потому что поставлены в такую ситуацию. Мне кажется, нужно на самом деле сказать правительству: ребят, вы смотрите за внесением вопросов — если подходит какой-то период, то вносите поправку, а не ищите, куда этот вагончик прицепить, к какому законопроекту!» — возмутился он.

РБК направил запросы в Минэнерго и Минфин.

Правительство придумало схему компенсации в виде демпфирующей надбавки в прошлом году после скачка цен на бензин и дизель. Демпфер должен был стать альтернативой заморозке цен на топливо. Если компании продают на внутреннем рынке топливо с большим дисконтом, бюджет компенсирует им недополученные доходы. Если же на внутреннем рынке формируется премия, нефтяники делятся дополнительными доходами с бюджетом.

Бизнес
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Демпфер заработал с 1 января. При этом нефтяники продавали бензин на внутреннем рынке с дисконтом, но все равно вынуждены были доплатить государству. Компании критиковали формулу демпфирующей надбавки, предлагая правительству увеличить субсидию на топливо. Минфин указывал, что компании начинают терять маржу от продажи топлива на внутреннем рынке из-за роста цен на нефть, но одновременно зарабатывают сверхприбыль от продажи сырья. По мнению министерства, за счет этих сверхдоходов нефтяники и могли бы субсидировать низкие цены на топливо. В итоге Минфин добился законодательного оформления предложения субсидировать нефтепереработку за счет добычи. В июле правительство направило в Госдуму предложения, как изменить механизм стабилизации цен на топливо.

Автор: Константин Ткаченко
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Госдума, Вячеслав Володин, бензин
Материалы по теме
Нефтяники не добились новых компенсаций на сдерживание цен на бензин
Бизнес
Минфин предложил увеличить компенсации нефтяникам за бензин
Бизнес
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter