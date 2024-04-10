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ЦБ предложил шесть шагов для борьбы с бедностью

Глава Центробанка Набиуллина назвала шесть мер борьбы с бедностью
Набиуллина отметила, что следует бороться с инфляцией, закредитованностью граждан, мошенничеством, развивать финансовую грамотность и т.д. В прошлом году уровень бедности в России был рекордно низким — 9,3%
Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Для снижения уровня бедности в России Центробанк может в рамках своей политики предпринять шесть шагов, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме. По ее словам, это меры, которые нужно реализовывать, помимо изменений в налоговой системе и предоставления бюджетной поддержки.

  1. Снижение инфляции, поскольку она представляет собой «налог на бедных», они сильнее других «страдают от роста цен».
  2. Меры по защите граждан «от чрезмерной закредитованности». В частности, Набиуллина отметила проблемы, вызванные массовой выдачей льготной ипотеки: «в IV квартале прошлого года почти каждый второй заемщик (45%) получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему предстоит тратить более 80% своих доходов».
  3. «Борьба с мошенничеством на финансовом рынке», поскольку бедные наиболее уязвимы для злоумышленников.
  4. Предоставление мер поддержки в виде кредитных каникул, комплексного урегулирования задолженности (если кредиты взяты в нескольких банках и человек не может решить вопрос их реструктуризации).
  5. Развитие «финансовых продуктов специально для людей с невысокими доходами» — социальный счет и социальный вклад, которые позволят таким гражданам «получать достаточно высокие проценты и на остаток по карте в пределах до 50 тыс. рублей, и по вкладу на такую же сумму, а кроме того, делать платежи без комиссии в сумме до 20 тыс. рублей в месяц». «По предварительным оценкам, этой дополнительной поддержкой могли бы воспользоваться более 8 млн человек», — отметила Набиуллина.
  6. «Специальные программы финансовой грамотности».

Уровень бедности в России обновил исторический минимум
Экономика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В прошлом году за чертой бедности в России находилось 13,5 млн россиян, или 9,3% населения, сообщал Росстат. Это стало новым историческим минимумом с 1992 года. В 2022-м году бедных было больше на 0,8 млн человек, или 0,5 п.п. Тенденция к снижению наблюдается с 2015 года (тогда уровень бедности был 13,4%). Максимальная отметка была зафиксирована в 2000-м — 29%.

В среднем граница бедности в 2023 году составила 14 339 руб. — люди, имеющие месячный доход ниже этого уровня, признаются в статистике бедными. В прошлом году прожиточный минимум составлял 14 375 руб., минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — 16 242 руб.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Центробанк Эльвира Набиуллина бедность
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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