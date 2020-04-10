Глава Минэнерго США спрогнозировал сокращение добычи нефти к концу года

Дэн Бруйетт (Фото: Stefani Reynolds / Global Look Press)

По оценке Министерства энергетики США, к концу 2020 года объем добычи нефти сократится на 2 млн барр. в сутки, не исключено также сокращение на 3 млн барр. Об этом заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт на министерской встрече стран «Большой двадцатки» (G20). Причинами обвала на нефтяном рынке министр назвал воздействие коронавирусной инфекции COVID-19, а также провал переговоров о сокращении добычи, которые вели страны-участницы соглашения ОПЕК+.

«Для полного восстановления мы должны стабилизировать мировые энергетические рынки, положив конец этому опасному снижению цен», — заявил Бруйетт (его словам приводятся в сообщении Минэнерго США), призвав все страны использовать имеющиеся в их распоряжении средства для сокращения излишков.

США, по словам министра, готовы использовать мощности стратегических нефтяных хранилищ, чтобы вывести с рынка, как можно больше нефти.

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