В правительстве предрекли войну из-за «регуляторной гильотины»

Полный пересмотр всех требований к бизнесу вызовет сопротивление контрольно-надзорных органов. Передача реформы в руки самих проверяющих «обречена на провал», заявил вице-премьер Константин Чуйченко

Константин Чуйченко (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Сотрудники контрольно-надзорных органов могут противостоять механизму «регуляторной гильотины». Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, ответственный за реализацию реформы, передает корреспондент РБК.

«Работа, которая предстоит, в какой-то части будет носить характер войны, и мы это понимаем», — сказал Чуйченко на пленарном заседании Апрельской международной конференции ВШЭ, отметив, что «навряд ли [в органах] найдется много сторонников [перемен]».

Реформа «обречена​ на провал», если ее будут проводить сами контрольно-надзорные органы, уверен вице-премьер. «Мы дадим им возможность, но мы уже сейчас видим, что это будет обречено на провал, потому что далеко не все органы понимают и хотят сделать систему современной и эффективной. Очень тяжело человеку признать, что то, что он делал на протяжении многих лет, оказалось не нужно, несло общественные убытки и результат был мизерный. Люди не виноваты, что жили в определенной парадигме», — считает вице-премьер.

При этом правительство не видит оснований «ломать и переструктурировать существующие виды контрольно-надзорной деятельности», заверил Чуйченко.