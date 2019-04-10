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Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
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Экономика ,  
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В правительстве предрекли войну из-за «регуляторной гильотины»
Полный пересмотр всех требований к бизнесу вызовет сопротивление контрольно-надзорных органов. Передача реформы в руки самих проверяющих «обречена на провал», заявил вице-премьер Константин Чуйченко
Константин Чуйченко (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Сотрудники контрольно-надзорных органов могут противостоять механизму «регуляторной гильотины». Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, ответственный за реализацию реформы, передает корреспондент РБК.

«Работа, которая предстоит, в какой-то части будет носить характер войны, и мы это понимаем», — сказал Чуйченко на пленарном заседании Апрельской международной конференции ВШЭ, отметив, что «навряд ли [в органах] найдется много сторонников [перемен]».

Реформа «обречена​ на провал», если ее будут проводить сами контрольно-надзорные органы, уверен вице-премьер. «Мы дадим им возможность, но мы уже сейчас видим, что это будет обречено на провал, потому что далеко не все органы понимают и хотят сделать систему современной и эффективной. Очень тяжело человеку признать, что то, что он делал на протяжении многих лет, оказалось не нужно, несло общественные убытки и результат был мизерный. Люди не виноваты, что жили в определенной парадигме», — считает вице-премьер.

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При этом правительство не видит оснований «ломать и переструктурировать существующие виды контрольно-надзорной деятельности», заверил Чуйченко.

Нужно стимулировать руководство ведомств к переменам, подчеркнул Чуйченко. «Они должны понять, что иного выхода нет. Либо это будут делать уже другие люди в этих контрольно-надзорных органах», — предупредил Чуйченко.

Зацикливаться на анализе предыдущих попыток ослабления регулирования, по мнению Чуйченко, непродуктивно. «Пришло время, когда надо прекратить пилить опилки и смотреть вперед», — считает вице-премьер.

«Термин «регуляторная гильотина» не совсем правильно отражает то, к чему мы стремимся. Сначала мы исходили из того, что время терапии прошло и наступило время хирургии. Потом появился термин «гильотины», но гильотина убивает. В конечном итоге наша цель — не убить, а создать что-то новое», — подчеркнул Чуйченко.

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Для этого приоритетом станет риск-ориентированный подход. Проверять нужно только исполнение требований, направленных на минимизацию или ликвидацию рисков и угроз, назвал Чуйченко один из принципов реформы.

Законопроект о контрольно-надзорной деятельности будет готов к лету. «На Петербургском международном экономическом форуме у нас будет предмет обсуждения», — отметил Чуйченко.​ Второй, процессуальный закон, по его словам, «в достаточно неплохой степени готовности». «Формируя законопроект как методологический образец, мы взяли еще советский Уголовно-процессуальный кодекс. Он хорош с точки зрения юридической техники», — добавил вице-премьер.

О запуске «регуляторной гильотины» объявил премьер Дмитрий Медведев в январе 2019 года. В первую очередь, по словам премьера, нужно пересмотреть требования к бизнесу в транспорте, экологии, промышленной безопасности, ветеринарии, санитарно-эпидемиологическом надзоре. Срок для окончания реформы — 1 января 2021 года.

Автор: Ольга Агеева
Теги: регулятор, контроль
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