Вице-премьер Трутнев заявил о неокупаемости проекта РЖД в Арктике

Расчеты по проекту «Белкомура» не подтверждают его рентабельность. Железнодорожная магистраль длиной 1,16 тыс. км должна связать Урал и Коми с портами на Белом море

Юрий Трутнев (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Курирующий Дальний Восток и Арктику вице-премьер Юрий Трутнев назвал неокупаемым проект РЖД в Арктике «Белкомур», который должен связать Соликамск, Сыктывкар и Архангельск единой железнодорожной магистралью протяженностью 1,16 тыс. км. Об этом он заявил на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.

«Я все-таки за экономику и считаю, что стартовый сигнал на реализацию любого экономического проекта дает окупаемость. <...> По «Белкомуру» считался интегральный эффект, связанный с освоением месторождений в зоне «Белкомура», с использованием лесных ресурсов, но однозначного ответа, что этот проект для страны выгоден, пока не возникало», — отметил он.

«Я честно должен признаться, что я знакомился с этим проектом еще 15 лет назад как губернатор Пермского края, времени прошло много. Если сейчас у ученых возникли другие обоснования, другие цифры и доказательства, что этот проект может стать рентабельным и хотя бы в длинные сроки, но окупится, что туда надо вкладывать деньги, появились, то мы с удовольствием будем поддерживать этот проект», — подчеркнул Трутнев, добавив, что пока таких расчетов он не видел.