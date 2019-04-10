Вице-премьер Трутнев заявил о неокупаемости проекта РЖД в Арктике

Курирующий Дальний Восток и Арктику вице-премьер Юрий Трутнев назвал неокупаемым проект РЖД в Арктике «Белкомур», который должен связать Соликамск, Сыктывкар и Архангельск единой железнодорожной магистралью протяженностью 1,16 тыс. км. Об этом он заявил на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
«Я все-таки за экономику и считаю, что стартовый сигнал на реализацию любого экономического проекта дает окупаемость. <...> По «Белкомуру» считался интегральный эффект, связанный с освоением месторождений в зоне «Белкомура», с использованием лесных ресурсов, но однозначного ответа, что этот проект для страны выгоден, пока не возникало», — отметил он.
«Я честно должен признаться, что я знакомился с этим проектом еще 15 лет назад как губернатор Пермского края, времени прошло много. Если сейчас у ученых возникли другие обоснования, другие цифры и доказательства, что этот проект может стать рентабельным и хотя бы в длинные сроки, но окупится, что туда надо вкладывать деньги, появились, то мы с удовольствием будем поддерживать этот проект», — подчеркнул Трутнев, добавив, что пока таких расчетов он не видел.
«Белкомур» (Белое море, Коми, Урал) — это комплексный проект, основой которого является строительство железнодорожной магистрали Соликамск — Сыктывкар — Архангельск общей протяженностью 1,16 тыс. км с пропускной способностью до 35 млн т грузов в год. Магистраль должна связать Урал и Коми с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы. Ее проект уже включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта до 2030 года, в Транспортную стратегию до 2030 года и в Схему территориального планирования.