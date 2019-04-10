Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты

Самые большие запросы, согласно результатам исследования, у жителей Москвы и Петербурга — они хотят получать от 100 тыс. и от 91 тыс. руб., соответственно. Респонденты из Читы достойной зарплатой считают 50 тыс. руб.

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Специалисты из Финансового университета при правительстве России опросили жителей разных регионов страны об их ожиданиях, касающихся заработной платы. Респондентам необходимо было ответить на вопрос: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?»

Согласно результатам исследования, которое оказалось в распоряжении «Российской газеты», наиболее скромные представления о достойной зарплате у жителей Читы. Опрошенным там достаточно получать 50 тыс. руб. в месяц, свидетельствуют результаты опроса. Чуть выше ожидания в Улан-Удэ (54 тыс. руб.), респонденты из Барнаула и Якутска достойной месячной зарплатой считают 55 тыс. руб.

В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.

При этом жителям Москвы, чтобы жить достойно, хотелось бы получать не менее 100 тыс. руб., а жителям Санкт-Петербурга — 91 тыс. руб. В этих городах были зафиксированы одни из наиболее высоких средних значений желаемой зарплаты, пояснили специалисты.