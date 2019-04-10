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Экономика ,  
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Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты
Самые большие запросы, согласно результатам исследования, у жителей Москвы и Петербурга — они хотят получать от 100 тыс. и от 91 тыс. руб., соответственно. Респонденты из Читы достойной зарплатой считают 50 тыс. руб.
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Специалисты из Финансового университета при правительстве России опросили жителей разных регионов страны об их ожиданиях, касающихся заработной платы. Респондентам необходимо было ответить на вопрос: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?»

Согласно результатам исследования, которое оказалось в распоряжении «Российской газеты», наиболее скромные представления о достойной зарплате у жителей Читы. Опрошенным там достаточно получать 50 тыс. руб. в месяц, свидетельствуют результаты опроса. Чуть выше ожидания в Улан-Удэ (54 тыс. руб.), респонденты из Барнаула и Якутска достойной месячной зарплатой считают 55 тыс. руб. 

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В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.

При этом жителям Москвы, чтобы жить достойно, хотелось бы получать не менее 100 тыс. руб., а жителям Санкт-Петербурга — 91 тыс. руб. В этих городах были зафиксированы одни из наиболее высоких средних значений желаемой зарплаты, пояснили специалисты.

Также у россиян уточняли уровень их нынешнего дохода. 24% респондентов, проживающих в крупных и средних городах, согласно исследованию, заявили, что уже добились достойного уровня дохода. Самая значительная доля участников опроса, которые так считают, отмечена в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе, рассказали социологи.

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Еще 19% надеются приблизиться к ожидаемому достойному уровню зарплат в ближайшие пять лет​ (большинство таких респондентов проживают во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Красноярске и Якутске). В том, что они никогда не достигнут такого уровня зарплат, уверены 48% опрошенных.

Сколько именно человек приняло участие в исследовании и когда оно было проведено, издание не уточняет.

В марте методологию расчета доходов россиян решил изменить Росстат. Такой шаг был предпринят ведомством после пяти лет беспрерывного падения реальных доходов жителей страны. Согласно изменениям, в оценку доходов населения по статье «Оплата труда наемных работников», в том числе, будут добавлены показатели оплаты труда работающих в организациях без оформления договоров, наемных работников у физлиц и ИП, в то время как доходы от продажи иностранной валюты из расчета будут полностью исключены. В 2017 году они составили 879 млрд руб.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Россияне, Опрос
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