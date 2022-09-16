Суд дал условные сроки фигурантам дела о картеле при поставках ЦИК

ФАС ранее установила, что компании, участвовавшие в тендере на поставку системных блоков ЦИК, заключили картельное соглашение, что привело к ограничению конкуренции

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Четверо фигурантов дела об ограничении конкуренции (п. «а, в» ч. 2 ст. 178 УК) при поставках Центризбиркому оргтехники получили условные сроки, сообщили РБК в пресс-службе Гагаринского районного суда Москвы, который вынес приговор.

Дмитрия Кувшинникова, совладельца «Бизнес компьютерс групп», Михаила Комарова, главу ООО «АМИ-Нетворк», и Владимира Пискунова, вице-президента по стратегическому развитию компании «ПК Аквариус», приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 450 тыс. руб.; Александр Калинин, владелец Национальной компьютерной корпорации (НКК, «ПК Аквариус» — ее «дочка»), получил два года и десять месяцев условно и штраф 400 тыс. руб. Кроме того, всем осужденным назначили испытательный срок два года.

Проверку по факту поставок в ЦИК инициировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в 2016 году. Она получила письмо от Федерального центра информатизации при ЦИК (ФЦИ) о возможном сговоре между участниками открытого аукциона на поставку системных блоков для государственной автоматизированной системы «Выборы». К участию в аукционе было допущено шесть компаний: «Бизнес компьютерс групп», «АМИ-Нетворк», «КРОК инкорпорейтед», «Крафтвэй корпорейшн ПЛС», «ПК Аквариус» и «Супервэйв Групп».

В итоге аукцион выиграла «Бизнес компьютерс групп» с суммой контракта 645,8 млн руб. Но ФЦИ предположила, что участники конкурса заключили соглашение, чтобы другие компании отказались от участия в торгах. Из-за этого на аукционе произошло минимальное снижение цены (1%), также оказалось невозможно применить15-процентную преференцию при госзакупках (в случае участия в аукционе производителей из Евразийского экономического союза контракт с победителем — иностранной компанией заключался бы со сниженной на 15% суммой).

Факт сговора подтвердила обнаруженная ФАС переписка между Пискуновым и Калининым, а также то, что Кувшинников и Комаров владели долями в одной и той же компании «КБ Рубеж». Кроме того, ФАС выяснила, что «Бизнес компьютерс групп» купила поставленные ЦИК системные блоки HP за 473,8 млн руб. у дистрибутора «О-СИ-ЭС-Центр» (OCS), входящего в НКК. OCS, в свою очередь, купил оборудование у Hewlett-Packard Europe BV в Чехии за 239,5 млн руб. А ЦИК блоки продали по цене контракта, то есть за более чем 600 млн руб. За это ФАС назначила штраф «ПК Аквариус». Позднее по факту сговора возбудили также уголовные дела.