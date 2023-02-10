Россия проработает передачу петербургского порта Белоруссии

Минск может получить перегрузочный терминал «Бронка» под Петербургом, в рамках комплекса уже начали строительство белорусского порта. Год назад Мишустин поручил передать «Бронку» в собственность Ростеха

Порт «Бронка» (Фото: port-bronka.ru)

Морской перегрузочный комплекс «Бронка» может быть передан Белоруссии, этот вопрос сейчас прорабатывается властями России, сообщил «РИА Новости» глава второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.

Мощность порта по перевалке грузов равняется 3,2 млн т ежегодно, проектная мощность достигает 20,7 млн т в год, уточнили в министерстве, указав, что сейчас обеспечены благоприятные условия для транзита грузов в южные и северо-западные порты страны.

«Предпринятые шаги позволили существенно — в разы — нарастить объемы транзита белорусских экспортных грузов через Россию», — подчеркнул дипломат.

За прошлый год через морские порты России отгружено 3,5 млн т белорусских нефтепродуктов, перевезено почти 3 млн т калийных удобрений через порты в Ейске, Усть-Луге, Новороссийске и Астраханской области, а также по железной дороге в Китай.

Белоруссия из-за европейских санкций лишена возможности экспортировать продукцию через порты стран Балтии. Летом прошлого года президент Александр Лукашенко посетил строительство белорусского порта в Бронке, создающегося по договоренности с российским президентом Владимиром Путиным. Власти Литвы в 2020 году выражали сомнение, что у Белоруссии получится перенаправить 100% своего экспорта через порты в России.

Для реализации проекта многофункционального морского перегрузочного комплекса (ММПК) «Бронка» в 2007 году была создана компания «Феникс».

В феврале прошлого года премьер Михаил Мишустин поручил передать «Бронку» в собственность Ростеху. Росимущество обязалось в течение года выполнить распоряжение.