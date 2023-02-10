Россия проработает передачу петербургского порта Белоруссии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 09 фев, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 09 фев, 16:00
На бирже в Сеуле резко подорожали акции создателя популярной K-pop группы Инвестиции, 11:35
Семьям погибших при обрушении дома в Новосибирске выплатят по ₽1 млн Общество, 11:35
ПСБ провел дискуссию о роли частных инвесторов Пресс-релиз, 11:35
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 11:29
Россия сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки Экономика, 11:26
Как еда меняет сознание. Объясняет The Economist Pro, 11:23
В Харькове и Киеве сообщили о ракетных ударах Политика, 11:17
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Власти Москвы назвали число получивших помощь обманутых дольщиков Недвижимость, 11:17
ФСБ рассказала об иностранном шпионаже через электронную почту Политика, 11:11
Запуск новых проектов жилья в России в январе вырос почти на треть Недвижимость, 11:10
Минцифры создаст единого оператора мобильной связи для новых территорий Технологии и медиа, 11:05
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 11:04
Футболистки МЮ выступили против возвращения Гринвуда после секс-скандала Спорт, 11:01
Как быстро прогореть в отельном бизнесе: вредные советы Pro, 10:56
Экономика ,  
0 

Россия проработает передачу петербургского порта Белоруссии

МИД: Россия проработает передачу Белоруссии порта «Бронка» в Санкт-Петербурге
Минск может получить перегрузочный терминал «Бронка» под Петербургом, в рамках комплекса уже начали строительство белорусского порта. Год назад Мишустин поручил передать «Бронку» в собственность Ростеха
Порт &laquo;Бронка&raquo;
Порт «Бронка» (Фото: port-bronka.ru)

Морской перегрузочный комплекс «Бронка» может быть передан Белоруссии, этот вопрос сейчас прорабатывается властями России, сообщил «РИА Новости» глава второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.

Мощность порта по перевалке грузов равняется 3,2 млн т ежегодно, проектная мощность достигает 20,7 млн т в год, уточнили в министерстве, указав, что сейчас обеспечены благоприятные условия для транзита грузов в южные и северо-западные порты страны.

«Предпринятые шаги позволили существенно — в разы — нарастить объемы транзита белорусских экспортных грузов через Россию», — подчеркнул дипломат.

За прошлый год через морские порты России отгружено 3,5 млн т белорусских нефтепродуктов, перевезено почти 3 млн т калийных удобрений через порты в Ейске, Усть-Луге, Новороссийске и Астраханской области, а также по железной дороге в Китай.

Белоруссия из-за европейских санкций лишена возможности экспортировать продукцию через порты стран Балтии. Летом прошлого года президент Александр Лукашенко посетил строительство белорусского порта в Бронке, создающегося по договоренности с российским президентом Владимиром Путиным.

Власти Литвы в 2020 году выражали сомнение, что у Белоруссии получится перенаправить 100% своего экспорта через порты в России.

Для реализации проекта многофункционального морского перегрузочного комплекса (ММПК) «Бронка» в 2007 году была создана компания «Феникс».

Читайте на РБК Pro
Отмена НДС и государственные гранты: кому власти готовы помогать в 2023-м
Может ли третья сторона оплатить экспортный контракт и какой валютой
В Китае растет потребление. Чем это опасно для мировой экономики
Прокачайте «мышцу» инноваций: как подготовить бизнес к любому кризису

В феврале прошлого года премьер Михаил Мишустин поручил передать «Бронку» в собственность Ростеху.  Росимущество обязалось в течение года выполнить распоряжение.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Санкт-Петербург Белоруссия Бронка МИД Ростех
Материалы по теме
В Нидерландах заблокировали 43 тыс. грузов для России и Белоруссии
Бизнес
Лукашенко проводили из Зимбабве с почетным караулом и козлом. Видео
Политика
Лукашенко пригласил главу Китая в Минск после «сложностей года Тигра»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter