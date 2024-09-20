Налог на профессиональный доход (НПД): что это, ставки и применение

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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Что такое НПД

Налог на профессиональный доход (НПД) — это система налогообложения, рассчитанная на тех, кто работает на себя и не привлекает труд наемных работников. Поэтому людей, которые пользуются этой системой, называют самозанятыми. Как правило, речь идет о небольшом собственном деле или подработке.

НПД позволяет платить меньшую по сравнению с другими налоговыми режимами сумму налога, а также избавляет пользователей от отчетности и необходимости сдавать декларацию в ФНС.

И хотя это сравнительно новый налоговый режим, введенный только в 2019 году сроком на 10 лет, он быстро набрал популярность. По данным на 1 июля 2024 года, 10,4 млн россиян работают по НПД, их совокупный доход достиг 3,2 трлн рублей, в том числе в 2023 году — 1,4 трлн. В 2023-м средний доход оценивался в 35 тыс. руб. в месяц, свыше 90% самозанятых работали в сфере услуг, в основном в сферах недвижимости (более 13%), транспорта (более 11%) и в индустрии красоты (более 9%).

Как работает система НПД

Это максимально автоматизированный налоговый режим, простота использования которого призвана привлечь налогоплательщиков. Все, что требуется от самозанятого, это зарегистрировать полученную оплату, выписав чек, а в следующем месяце оплатить квитанцию от налоговой, которая самостоятельно вычислит, сколько должен заплатить самозанятый.

Налог на профессиональный доход платится только с реально полученных доходов, при этом не человек не утрачивает статус самозанятого даже если делает продолжительный перерыв на работе.

Кто может применять НПД

Самозанятыми могут стать люди, работающие самостоятельно — в статусе ИП или без такового. Перевести организацию, будь то ООО или какая-то другая организационная форма, на НПД, не получится.

Если индивидуальный предприниматель хочет перейти с упрощенной системы налогообложения на НПД, ему придется отказаться от первой — совмещать два режима невозможно.

Самозанятость подходит для тех, кто не пользуется трудом наемных работников, а также чей доход не выходит за пределы 2,4 млн рублей в год — то есть в среднем 200 тысяч рублей в месяц.

Кто не вправе применять налог на профессиональный доход

Действующее законодательство четко определяет круг лиц, которым недоступен данный налоговый режим.

1. Индивидуальные предприниматели, применяющие иные налоговые режимы.

2. Юридические лица.

3. Лица, занимающиеся определенными видами деятельности:

продажей товаров, приобретенных для перепродажи;

добычей и продажей полезных ископаемых;

оказанием услуг по доставке товаров с приемом платежей в интересах третьих лиц;

торговлей подакцизными товарами и продукцией, подлежащей обязательной маркировке.

ведением бизнеса с сотрудниками, то есть, если человек привлекает наемных работников.

4. Лица, чей доход превышает лимит по налогу на профессиональный доход.

Ограничения позволяют отделить профессиональный доход от предпринимательской деятельности и обеспечить соблюдение налогового законодательства.

Преимущества налога на профессиональный доход для самозанятых

Режим самозанятости был создан, чтобы вовлечь как можно больше людей в легальное поле, поэтому он обладает рядом важных и ощутимых преимуществ по сравнению с другими налоговыми режимами.

Простота регистрации. Все можно сделать в буквальном смысле лежа на диване с помощью портала «Мой налог» или в приложении, или даже в мобильном приложении своего банка. Для подачи заявления нужен минимальный пакет документов.

Низкие налоговые ставки.

Не нужно вести отчетность и сдавать ее ФНС. Самозанятый просто выписывает чеки при получении оплаты, а затем оплачивает налог, который за него высчитывает ФНС.

Не нужно использовать кассу. Чеки выписываются на сайте «Мой налог» или в банковском приложении.

Действует налоговый вычет в размере 10 000 рублей. Он положен всем самозанятым, которые регистрируются в первый раз.

Если самозанятый ничего не заработал за какой-либо период, ему не нужно платить налог, потому что НПД уплачивается только по факту заработка.

Самозанятые имеют доступ к тендерам и госзакупкам.

Доход, облагаемый НПД, является официальным, ФНС при необходимости предоставит самозанятому соответствующие справки.

Ставка налога по НПД

Налог на профессиональный доход предлагает своим пользователям заметно более низкую налоговую ставку по сравнению с другими режимами.

Размер платежа зависит от конкретной суммы, полученной за оказанную услугу. Если заказчиком выступает физлицо, ставка налог на профессиональный доход будет равна 4% — например, такую часть гонорара за занятие отдаст репетитор по английскому языку. Если же самозанятый работает для юридического лица или ИП, применяется ставка 6% — скажем, такой налог заплатит веб-дизайнер за создание сайта для салона красоты.

Примеры расчета налога при различных видах доходов

Давайте рассмотрим три примера расчета налог на профессиональный доход, работающих в разных сферах и с разными уровнями дохода.

Пример 1. Фрилансер — веб-дизайнер Профессия: веб-дизайнер



Доход: 50 000 рублей в месяц



Тип клиентов: физические лица



Расчет:



Веб-дизайнер оказывает услуги физическим лицам. Налоговая ставка для доходов от физлиц составляет 4%.



Месячный налог: 50 000 рублей × 4% = 2 000 рублей



Годовой налог: 2 000 рублей × 12 месяцев = 24 000 рублей

Пример 2. Репетитор по математике Профессия: репетитор



Доход: 30 000 рублей в месяц



Тип клиентов: юридические лица (образовательный центр)



Расчет:



Репетитор сотрудничает с образовательным центром (юридическое лицо). Налоговая ставка для доходов от юрлиц составляет 6%.



Месячный налог: 30 000 рублей × 6% = 1 800 рублей



Годовой налог: 1 800 рублей × 12 месяцев = 21 600 рублей

Пример 3. Фотограф на фрилансе Профессия: фотограф



Доход: 100 000 рублей в месяц



Тип клиентов: 60% дохода от физических лиц, 40% — от юридических лиц



Расчет:



Фотограф работает как с физическими, так и с юридическими лицами. Предположим, что 60 000 рублей в месяц поступает от физических лиц, а 40 000 рублей— от юридических.



Налог с дохода от физических лиц: 60 000 рублей × 4% = 2 400 рублей



Налог с дохода от юридических лиц: 40 000 рублей × 6% = 2 400 рублей



Месячный налог: 2 400 рублей + 2 400 рублей = 4 800 рублей



Годовой налог: 4 800 рублей × 12 месяцев = 57 600 рублей

Эти примеры показывают, как варьирует налоговая нагрузка в зависимости от профессии, дохода и типа клиентов.

Страховые взносы для плательщиков налога на профессиональный доход

Самозанятые избавлены от необходимости делать взносы в ФОМС (Фонд обязательного медицинского страхования) и СФР (Социальный фонд России). Правда, 37% от уплаченного налога автоматически переводится в ФОМС.

Такая схема означает, что человек не сможет рассчитывать в будущем на оплачиваемый отпуск или больничный, также самозанятый не накапливает страховой стаж и пенсионные баллы, а значит, его пенсия будет минимальной. Но возможность позаботиться о будущем у пользователей НПД есть: они могут в добровольном порядке отчислять пенсионные взносы в СФР. Для этого нужно написать соответствующее заявление.

Порядок уплаты и подачи отчетности по налогу на профессиональный доход

Схема уплаты налога крайне простая ― с помощью приложения «Мой налог», мобильного приложения банка-посредника или личного кабинета на портале ФНС. Туда нужно вносить информацию о каждой оплате от клиентов и выписывать им чеки, даже если самозанятый получает деньги наличными.

Все остальное сделает ФНС — ведомство высчитает сумму налога за все платежи за месяц и выставит самозанятому счет для оплаты.

Никаких дополнительных отчетов не требуется, в том числе нет нужды подавать налоговую декларацию в конце года.

Эту схему можно сделать еще проще. Если человек работает с помощью сайтов по поиску заказов или покупателей, такие площадки могут взять на себя передачу данных о заказах в ФНС и самостоятельно удерживать из получаемой оплаты сумму налога. Полный список сервисов, которые могут перечислять налог за самозанятых, можно посмотреть на сайте ФНС. Большинство современных сервисов для самозанятых самостоятельно передают данные в ФНС и удерживают налоги из полученной оплаты.

Сроки уплаты налога

До 12 числа следующего за отчетным месяца самозанятый получит уведомление от налоговой, какую сумму налога на профессиональный доход необходимо уплатить. Сделать это нужно не позднее 28-го числа.

Оплатить налог можно с помощью банковской карты прямо в приложении, либо же сгенерировать в нем квитанцию и оплатить ее в банке.

Вопрос — ответ

Как перейти на НПД с другого налогового режима

Для этого нужно выполнить несколько несложных действий.

1. Закрытие текущего налогового режима. Если вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель и хотите перейти на НПД с другого налогового режима (например, с упрощенной системы налогообложения, патента и т.д.), необходимо подать заявление о прекращении применения текущего налогового режима. Стоит убедиться в отсутствии долгов по налогам и погасить все налоговые обязательства по текущему режиму, сдав по нему все обязательные декларации и отчеты.

2. Регистрация в качестве самозанятого. Зарегистрироваться можно через мобильное приложение «Мой налог». Также можно зарегистрироваться через сайт ФНС или воспользоваться услугами банков-партнеров. Практически все крупные банки предлагают регистрацию в качестве самозанятого через свои мобильные приложения.

3. Подтверждение статуса и начало работы на НПД. После успешной регистрации вы получите уведомление о переходе на налоговый режим и сможете начать работать в новом статусе.

Что делать при превышении лимита доходов

При превышении лимита в 2,4 млн рублей самозанятый автоматически теряет право на применение налога на профессиональный доход с того месяца, в котором произошло превышение. Это означает, что от налогоплательщика требуется предпринять следующие шаги.

Нужно уведомить налоговую о превышении лимита и о прекращении применения НПД. С этого момента необходимо перейти на другой налоговый режим. Чаще всего речь идет о регистрации ИП и выборе упрощенной системы налогообложения.

Важно действовать своевременно, чтобы избежать штрафов и налоговых задолженностей. Рекомендуется тщательно планировать свои доходы и консультироваться с профессионалами для оптимизации налоговых обязательств.

Нужна ли онлайн-касса

Самозанятым не требуется использовать онлайн-кассу. Вместо этого все необходимые функции, связанные с регистрацией доходов и выдачей чеков клиентам, выполняются через мобильное приложение «Мой налог» или через аналогичные интегрированные решения в приложениях банков.

Приложение автоматически регистрирует доход и рассчитывает налог, который нужно уплатить. Таким образом, использование онлайн-кассы становится ненужным.

Чек, сформированный через «Мой налог», является официальным документом, подтверждающим получение дохода, и полностью соответствует требованиям законодательства.

Можно ли совмещать с работой по трудовому договору

Закон не запрещает работать по трудовому договору и при этом использовать НПД. Например, учитель математики может работать в средней школе и подрабатывать репетиторством. Но есть несколько моментов, на который важно обратить внимание.

Необходимо четко отделять заработки на основном месте работы, с которых работодатель должен удерживать подоходный налог (13%) и страховые взносы, от заработанного в качестве самозанятого.

Работодатель продолжает исполнять все обязательства как налоговый агент для своих сотрудников.

В качестве самозанятого вы не можете оказывать те же услуги своему работодателю, которые выполняете по трудовому договору. Это могло бы быть расценено как обход трудового законодательства и попытка снижения налоговых обязательств.

Таким образом, совмещение самозанятости с работой по трудовому договору вполне возможно и законно при соблюдении всех установленных правил.

Идут ли отчисления в пенсионный фонд

Нет, по умолчанию при использовании НПД самозанятый ничего не платит в СФР, соответственно, за период работы на этом режиме он не получит пенсионных баллов, что негативно отразится на сумме его будущей пенсии. При этом отчисления можно делать добровольно.