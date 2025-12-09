 Перейти к основному контенту
Ипотека: как не переплатить
Минфин расширил условия льготной ипотеки для Дальнего Востока

Ипотека: как не переплатить
Программы льготной ипотеки 2025: виды, условия и изменения
Льготную программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» распространили на вторичное жилье в городах, где нет многоквартирных домов. Также программа теперь доступна всем многодетным семьям и работникам сферы образования
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин расширил условия льготной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», льготную программу кредитования распространили на вторичный рынок. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Это затронет города, в которых не строятся многоквартирные дома или число таких домов на этапе строительства не превышает двух. По программе льготной ипотеки можно купить квартиру только в доме не старше 20 лет, который не находится в аварийном состоянии. Условия по кредиту будут аналогичны условия на новостройки.

«Льготная программа распространена на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. При этом для таких семей отменяется возрастное ограничение. Напомним, что данной льготной программой могут воспользоваться граждане в возрасте до 36 лет. Теперь для многодетных семей такое ограничение действовать не будет», — добавили в Минфине.

Также льготная программа теперь доступна не только учителям, но всем работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) и сухопутной части российской Арктической зоны. Для них снимаются ограничения по возрасту, должности и семейному положению.

Ценовая стагнация и дорогая ипотека: выгодно ли сейчас покупать квартиру
Недвижимость
Фото:Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM

Программа «Дальневосточная ипотека» появилась в 2019 году. Она подразумевает выдачу кредитов под 2% годовых на покупку или строительство жилья на территории ДФО и в арктических регионах России. Ипотечная программа будет действовать до 2030 года.

Она распространяется на молодые семьи, семьи с детьми, участников программы «Дальневосточный и арктический гектар», врачей, работников сферы образования, сотрудников предприятий ОПК и участников военной операции на Украине.

В сентябре президент Владимир Путин поручил сделать дальневосточную ипотеку доступной для всех многодетных семей и работников сферы образования, а также распространить льготную программу на вторичный рынок там, где нет предложений от застройщиков.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в том же месяце заявил, что дальневосточную ипотеку на вторичное жилье для многодетных семей введут до конца 2025 года. Позже он сообщил, что распространение программы на вторичный рынок жилья запланировано на начало следующего года. 

