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После критики Путина София подготовилась к приему газа «Турецкого потока»
Уже в ближайшие дни «Булгартрансгаз» начнет заполнять газом участок трубопровода, соединяющий газотранспортную сеть страны с «Турецким потоком». Завершить строительство трубопровода до сербской границы планируется к концу мая

Газотранспортная система Болгарии сможет принять газ из трубопровода «Турецкий поток» в начале 2020 года, заявил в интервью газете «24 часа» исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

По его словам, строительство 11-километрового участка, соединяющего «Турецкий поток» с болгарским «Балканским потоком» уже полностью завершено и в ближайшие дни «Булгартрансгаз» начнет заполнять его газом, в то время как Турция заполнит газом 140-километровый участок на своей территории.

«Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря», — сообщил Малинов.

По его словам, это позволит обеспечить поставки газа в Грецию и Северную Македонию, участок газопровода до границы Сербии планируется построить к концу мая 2020 года.

Политика
Путин предложил другой путь из-за торможения «Турецкого потока» Болгарией

В начале декабря президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в сознательном затягивании реализации газопровода «Турецкий поток» и пригрозил найти альтернативные варианты реализации этого проекта в случае отказа Софии в содействии.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Болгария, «Турецкий поток»
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