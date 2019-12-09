После критики Путина София подготовилась к приему газа «Турецкого потока»

После критики Путина София подготовилась к приему газа «Турецкого потока»

Уже в ближайшие дни «Булгартрансгаз» начнет заполнять газом участок трубопровода, соединяющий газотранспортную сеть страны с «Турецким потоком». Завершить строительство трубопровода до сербской границы планируется к концу мая

Газотранспортная система Болгарии сможет принять газ из трубопровода «Турецкий поток» в начале 2020 года, заявил в интервью газете «24 часа» исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

По его словам, строительство 11-километрового участка, соединяющего «Турецкий поток» с болгарским «Балканским потоком» уже полностью завершено и в ближайшие дни «Булгартрансгаз» начнет заполнять его газом, в то время как Турция заполнит газом 140-километровый участок на своей территории.

«Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря», — сообщил Малинов.

По его словам, это позволит обеспечить поставки газа в Грецию и Северную Македонию, участок газопровода до границы Сербии планируется построить к концу мая 2020 года.