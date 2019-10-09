Депутаты не увидели в прогнозе правительства роста качества жизни россиян

Прогноз правительства до 2022 года предполагает инерционный путь развития России, считают депутаты Госдумы. В нем не заложен переход к инновационной экономике, сохраняется ориентир на экспорт сырья и увеличение госсектора

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Правительственный прогноз развития России на ближайшие три года не содержит прорыва, он фактически воспроизводит инерционный тренд развития экономики, который не позволяет ожидать повышения качества жизни россиян и роста их благосостояния. К такому выводу пришел комитет Госдумы по экономической политике в заключении на прогноз социально-экономического развития России на 2020–2022 годы.

В прогнозе не заложены существенные изменения в технологической, отраслевой и пространственной структуре экономики России, «не обозначается вектор на формирование новой экономики, базирующейся на цифровизации и инновациях», отмечают депутаты. Это означает, что в ближайшие три года не произойдет повышения конкурентоспособности экономики России. «Не будет заложена основа для перехода к инновационной модели развития экономики, а следовательно, нет оснований ожидать значительного повышения уровня благосостояния и качества жизни россиян», — констатируют авторы заключения.

Официальный прогноз правительства, на основе которого формируется трехлетний бюджет, готовило Минэкономразвития. Согласно документу, темпы роста ВВП России в 2020 году ожидаются на уровне 1,7%, а в 2021–2024 годах они должны ускориться до 3%. Предполагается, что основой для ускорения ВВП станут «рост инвестиций в основной капитал, повышение конкурентоспособности российской экономики и реализация внешнеэкономического потенциала». Инфляция замедлится до 3% в 2020 году, а затем вернется к целевым 4%. Реальные располагаемые доходы населения ускорятся с 0,1% в 2019 году до 1,5% в следующем году и в 2021–2022 годах будут расти темпами в 2,2–2,3%.

Ошибочный ориентир

Стагнация российской экономики продолжается на протяжении десяти лет: с 2008 по 2018 год среднегодовые темпы роста реального ВВП России не превышают 0,8% в год, пишут депутаты со ссылкой на данные Всемирного банка. Главной причиной слабой динамики российской экономики остается высокая зависимость от экспорта нефти и газа — основным источником инвестиций является приток иностранной валюты, полученной от продажи углеводородов, полагают депутаты.