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МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России
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МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России
Экономика, 06:42
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МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России
По мнению аналитиков МВФ, рост ВВП России в 2019 году составит 1,8%, что превышает базовый макроэкономический прогноз ЦБ. Поддержку экономике России должны оказать цены на нефть и рост внутреннего спроса
Фото: Yuri Gripas / Reuters

МВФ опубликовал регулярный аналитический доклад о перспективах мировой экономики World Economic Outlook. Аналитики фонда скорректировали свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году, увеличив его до 1,8%.

Корректировка составила 0,3 процентных пункта — ранее МВФ в своем июльском прогнозе оценивал рост валового продукта в России следующем году в 1,5%. При этом прогноз роста экономики страны на 2018 год остался прежним, и составил 1,7%.При выставлении новой оценки роста аналитики, как следует из доклада, ориентировались на повышение стоимости нефти и рост внутреннего спроса.

В исследовании позитивно оценивается процесс системных изменений в российской финансовой сфере. В частности, среди достижений России был назван процесс дедолларизации. «В России в последние годы был достигнут значительный прогресс в поддержании финансовой стабильности. Он включает в себя закрытие слабых банков, реализацию запланированных реформ, принятие мер по сокращению зависимости от доллара и увеличение рисков по необеспеченным потребительским и ипотечным займам», — говорится в отчете. В то же время, эксперты МВФ подчеркивают, что «эффективность, конкурентность и качество управления в банковской системе все еще должны быть улучшены».

В целом, прогноз МВФ по экономике стран, входящих в СНГ в октябре улучшился по сравнению с предыдущими докладами. Ожидаемый рост для всего постсоветского региона в 2018 году ожидается на уровне в 2,3% и в 2019 году — на уровне в 2,4%. Одним из лидеров роста может стать Казахстан с темпами роста ВВП в 3,7% в 2018 году и 3,1 — в 2019.

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В то же время прогноз по общемировому ВВП был аналитиками МВФ понижен. «В настоящий момент, в октябре 2018 года, прогноз менее сбалансирован и гораздо более расширен, по сравнению с данными в апреле этого года оценками. Экономический рост в США остается устойчивым, основанным на процикличном налогово-бюджетном развитии, который однако в дальнейшем может оказать давление как на рост в самих Соединенных Штатах, так и на глобальный рост. Но мы понизили краткосрочные перспективы роста для Еврозоны, Кореи и Великобритании», — говорится в докладе. Кроме того, аналитики МВФ сделали переоценку темпов экономического роста для развивающихся тсран Латинской Америки, Ближнего Востока (в первую очередь Ирана) и развивающихся стран Европы — в том числе Турции.

Российский Центробанк ранее опубликовал собственные сценарии развития российской экономики. В базовом макроэкономическом сценарии, который предполагает устойчивый рост в странах — торговых партнерах, нормализацию денежно-кредитной политики в развитых экономиках и снижение цен на нефть до $55, ЦБ заложил замедление экономики, понизив свои ожидания до 1,2–1,7% с 1,5–2% в 2019 году. В 2020–2021 году в базовом прогнозе регулятор ожидает более быстрого роста — на 1,8–2,3%, при этом регулятор рассчитывает, что он «будет обеспечиваться преимущественно повышением производственного потенциала российской экономики».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: МВФ , ВВП
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