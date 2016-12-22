Пузыри и торговые войны: что может привести к новому финансовому кризису

10 лет назад падением банка Lehman Brothers начался кризис, которого не удалось избежать, несмотря на предупреждения о надувающемся ипотечном пузыре. Есть ли риски повторения кризиса, чем он может быть спровоцирован — в обзоре РБК

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Материал составлен на основе прогнозов ведущих рейтинговых агентств и экспертов

Международный валютный фонд, апрель 2018 года

Возможные причины кризиса: жесткие финансовые условия, усиление торговых противоречий, протекционизм и геополитическая напряженность

В своем обновленном глобальном прогнозе Международный валютный фонд (МВФ) предсказал продолжение экономического роста в ближайшей перспективе, но отметил, что «именно сейчас следует готовиться к более трудным временам», поскольку благоприятные условия сойдут на нет. «Парадоксально, что ведущие экономики заигрывают с торговыми войнами как раз тогда, когда восстановление так зависит от инвестиций и торговли», — отметил главный экономист организации Морис Обстфельд.

Moody’s, август 2018 года

Возможные причины кризиса: быстрорастущие рисковые долги нефинансовых компаний

Главный экономист агентства Марк Зэнди в обзоре отметил пугающее сходство между субстандартными ипотечными кредитами, которые привели к финансовому кризису в 2007–2008 годах, и нынешним рынком рисковых займов (leveraged loans) и «мусорных» облигаций (junk bonds).

По данным Moody’s, сумма долга по рисковым займам и «мусорным» корпоративным облигациям составляет около $2,7 трлн. Зэнди обратил внимание на то, что «долги по ипотечным кредитам subprime были близки к $3 трлн на своем пике перед финансовым кризисом [2008 года]». «Это самая серьезная назревающая угроза текущему деловому циклу», — предупредил экономист.

Всемирный банк, июнь 2018 года

Возможные причины кризиса: протекционизм, дефолт на крупном развивающемся рынке, жесткая денежно-кредитная политика в США, активы с завышенными оценками, сформировавшимися из-за продолжительного периода сверхнизких ставок.

В своем докладе «Глобальные экономические перспективы» в июне 2018 года Всемирный банк напомнил, что за последние полвека глобальные рецессии происходили практически каждое десятилетие (1975, 1982, 1991 и 2009 годы). Как отмечал и.о. главного экономиста Всемирного банка Шантаянан Девараджан, с последнего кризиса прошло как раз десять лет. К основным рискам Девараджан отнес угрозы протекционизма, дефолт на крупном развивающемся рынке и ужесточение денежно-кредитной политики в США. Также к рискам отнесли завышенные оценки активов в результате продолжительного периода сверхнизких ставок. В качестве примера возможного развития событий в докладе рассматривалась ситуация, когда «полномасштабная эскалация ограничительных мер в торговле в сочетании с внезапным всплеском глобальной инфляции может негативно повлиять на доверие и повлечь деструктивные события на финансовых рынках».

Джордж Сорос, май 2018 года

Возможные причины кризиса: растущий курс доллара и бегство капитала с развивающихся рынков приведут к кризису в ЕС

Известный предприниматель и финансист Джордж Сорос в своем выступлении в Париже в конце мая 2018 года упомянул срыв ядерной сделки с Ираном, разрушение «трансатлантического альянса ЕС и США», кризис с беженцами, выход Великобритании из ЕС, приход к власти популистов и другие негативные факторы. «Все, что может пойти не так, пошло не так», — утверждает Сорос. По его мнению, сумма этих факторов может привести к девальвации валют развивающихся стран и окажет негативное влияние на экономику Европы.

Чтобы избежать кризиса, необходимо разработать и профинансировать «план Маршалла» для Африки, который поможет уменьшить влияние от миграции. Этот план Сорос оценил в €30 млрд. По мнению финансиста, необходимо также радикально трансформировать ЕС, включая отказ от обязательств стран-участниц присоединяться к зоне евро.​

Алан Гринспен, февраль 2018 года

Возможные причины кризиса: пузыри на финансовом рынке США

«Есть два пузыря: один — на фондовом рынке, еще один — на рынке облигаций. — сказал Алан Гринспен, возглавлявший ФРС США в 1987–2006 годах, в феврале 2018 года. — Я думаю, что в конце концов пузырь на рынке облигаций станет критической проблемой».

Об опасности пузыря на рынке облигаций американский экономист предупреждал и в августе 2017-го. «С точки зрения любых оценок реальные долгосрочные процентные ставки слишком низкие, поэтому нежизнеспособные. Когда они начнут расти, то могут делать это достаточно быстро. У нас есть пузырь, но не в ценах акций, а в ценах облигаций. Это не учитывается рынком», — сказал Гринспен в интервью Bloomberg.

Эксперты на форуме в Давосе, январь 2018 года

Возможные причины кризиса: быстрый рост кредитования при низких ставках

Возможный будущий экономический кризис стал главной темой первого дня Давосского форума в январе 2018 года. На сессии «Следующий финансовый кризис?» выступившие экономисты сошлись на том, что в ближайшем будущем ситуация может измениться к худшему. По опасениям экономистов, закредитованность станет серьезной проблемой в случае необходимости повышения ставок.