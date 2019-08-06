S&P оценило влияние новых санкций США на российский госдолг

«Химические» санкции США не окажут прямого влияния на кредитоспособность России, считают в S&P. Бюджетные показатели позволят пережить даже полный запрет на инвестиции в госдолг, но определенности по дальнейшим санкциям пока нет

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Второй пакет санкций, введенных Госдепартаментом США против России, не окажет непосредственного влияния на оценку ее кредитоспособности, у бюджета сильные показатели и большой профицит, говорится в обзоре S&P Global Ratings, поступившем в РБК. В то же время риск введения более строгих санкций сохраняется, предупреждают эксперты.

США 3 августа объявили о втором раунде санкций против России по закону о контроле за химическим оружием, они связаны с обвинением России в отравлении в Англии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Санкции вступят в силу после 19 августа и будут распространяться на участие американских банков в первичных размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных «российским сувереном», а также валютное кредитование американскими банками «российского суверена».

«Санкции не ограничивают доступ финансовых институтов США к вторичному рынку суверенных долговых обязательств России, а также не распространяются на заимствования российских государственных корпораций и финансовых институтов», — напомнили в S&P.

В агентстве полагают, что новые санкции «не окажут значительного влияния на кредитоспособность российского правительства». Россия справится с последствиями даже полного запрета инвестиций в новые суверенные выпуски облигаций, учитывая сильные бюджетные показатели, пишут аналитики S&P: у России ограниченный объем потребностей в госзаимствованиях (около 1,5% от ВВП ежегодно) при значительных остатках средств на счетах федерального казначейства (3%).