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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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S&P оценило влияние новых санкций США на российский госдолг
«Химические» санкции США не окажут прямого влияния на кредитоспособность России, считают в S&P. Бюджетные показатели позволят пережить даже полный запрет на инвестиции в госдолг, но определенности по дальнейшим санкциям пока нет
Фото: Andrew Matthews / PA Images / ТАСС

Второй пакет санкций, введенных Госдепартаментом США против России, не окажет непосредственного влияния на оценку ее кредитоспособности, у бюджета сильные показатели и большой профицит, говорится в обзоре S&P Global Ratings, поступившем в РБК. В то же время риск введения более строгих санкций сохраняется, предупреждают эксперты.

США 3 августа объявили о втором раунде санкций против России по закону о контроле за химическим оружием, они связаны с обвинением России в отравлении в Англии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Санкции вступят в силу после 19 августа и будут распространяться на участие американских банков в первичных размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных «российским сувереном», а также валютное кредитование американскими банками «российского суверена».

«Санкции не ограничивают доступ финансовых институтов США к вторичному рынку суверенных долговых обязательств России, а также не распространяются на заимствования российских государственных корпораций и финансовых институтов», — напомнили в S&P.

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В агентстве полагают, что новые санкции «не окажут значительного влияния на кредитоспособность российского правительства». Россия справится с последствиями даже полного запрета инвестиций в новые суверенные выпуски облигаций, учитывая сильные бюджетные показатели, пишут аналитики S&P: у России ограниченный объем потребностей в госзаимствованиях (около 1,5% от ВВП ежегодно) при значительных остатках средств на счетах федерального казначейства (3%).

Валютный долг России номинирован в долларах, но его объем невелик — 2,5% ВВП. Важным в S&P считают то, что нерезиденты владеют менее половины имеющихся в обращении еврооблигаций, что ограничивает возможное негативное влияние продажи долей нерезидентов на платежный баланс. Так как Евросоюз не ввел аналогичных санкций, у России остается возможность занимать в евро. Но в любом случае план заимствований за рубежом на 2019 год уже выполнен, а объем займов в валюте на 2020–2021 годы планируется «на невысоком уровне» — $3 млрд.

Несмотря на то что доля нерезидентов в общем объеме рублевых суверенных облигаций (облигации федерального займа, ОФЗ) увеличилась до 31% по состоянию на конец июня 2019 года, новые санкции не распространяются на этот долг, что ограничивает масштаб макроэкономических последствий в случае ускоренной продажи этих облигаций, отмечает S&P. По мнению аналитиков агентства, внутренний спрос на ОФЗ в любом случае сможет заместить спрос со стороны нерезидентов.

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Тем не менее прогноз в отношении дальнейших санкций остается крайне неопределенным, считают в S&P. Если новые санкции в отношении первичного рынка долговых обязательств приведут к тому, что инвестиционные банки США исключат российские ценные бумаги из расчета индекса облигаций, стоимость капитала для России вырастет.

Автор: Павел Казарновский
Теги: госдолг, Санкции
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