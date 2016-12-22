Бумаги Сбербанка на торгах в Лондоне подешевели почти на 8%

Ценные бумаги российских компаний на Лондонской бирже оказались в минусе. Наиболее заметным стало снижение котировок Сбербанка, ВТБ, «Газпромнефти»

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

По итогам торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) котировки большинства российских компаний оказались в значительном минусе. Больше всего снизились в цене глобальные депозитарные расписки (GDR) Сбербанка. С $13,90 они опустились до $12,06, то есть на 7,94%, следует из данных фондовой площадки.

GDR банка ВТБ снизились на 4,57%, до $1,44, «Газпромнефти» на 5,43%, до $24,40. В случае с «Газпромнефтью» минимальный показатель был зафиксирован на отметке $24,14.

Акции Сбербанка и ВТБ снижались 8 августа и на Московской бирже. Объяснялось это появлением в СМИ деталей по содержанию законопроекта четырех американских сенаторов о санкциях против России. Среди предложений - запрет на операции в США (и замораживание активов) семи российских банковских структур, которые уже находятся под санкциями. Среди них — Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанк.

Падали на бирже и акции АФК «Система», что объяснялось сообщениями о возможном включении в санкционный список ее основного акционера Владимира Евтушенкова. Поводом называются его операции «в незаконно аннексированном Крыму».