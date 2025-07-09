Силуанов выступил за контроль вместо национализации золотодобычи

Национализировать золотодобывающие компании не нужно, но должен быть контроль за добычей и экспортом, считает глава Минфина. Генпрокуратура добивается через суд обращения в доход государства активов владельца «Южуралзолото»

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Национализировать золотодобывающие компании не требуется, но нужен контроль за добычей и экспортом, заявил в Госдуме министр финансов России Антон Силуанов. Трансляция велась на сайте нижней палаты.

«Думаю, что не надо национализировать, все-таки частный бизнес. Но он должен быть под контролем», — сказал Силуанов.

Контроль за этой деятельностью нужен и он будет обеспечиваться, подчеркнул министр. «Сейчас дополнительно усиливаем контроль за самой добычей, усиливаем контроль за экспортными операциями», — сказал он.

На прошлой неделе Генпрокуратура обратилась в Советский районный суд Челябинска с требованием обратить в доход государства активы заместителя председателя законодательного собрания Челябинской области и главы «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) Константина Струкова, которые, по мнению ведомства, были приобретены владельцем «Южуралзолото» с использованием служебного положения. Сейчас они оформлены на его дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц. В офисах «Южуралзолото» и связанных со Струковым челябинских компаниях прошли обыски.

По мнению прокуратуры, Струков в 1997 году установил контроль над госпредприятием «Южуралзолото», когда был назначен директором компании при челябинском губернаторе Петре Сумине (занимал пост с 1997 по 2010 год). Южуралзолото» было преобразовано в ОАО, а затем — через процедуру банкротства — перешло подконтрольной Струкову структуре ПАО «Южуралзолото Группа Компаний». Активы предприятия были выведены в пользу нового юрлица, где Струков сохранил ключевые управленческие позиции. В 2022 году доля в ЮГК была оформлена на кипрскую компанию Ugold Limited, номинальным владельцем которой значилась его дочь. После возврата акций в российскую юрисдикцию они вновь были зарегистрированы на Струкова.

Генпрокуратура считает, что владелец «Южуралзолото» «сосредоточил в своем подчинении ключевые активы в данной сфере, монополизировав стратегическую отрасль по добыче золота в Уральском и других федеральных округах».

ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. По собственной оценке, она занимает четвертое место в стране по объему добычи и второе — по ресурсной базе. Запасы и ресурсы (MI&I) оцениваются в 46 млн тройских унций золотого эквивалента. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области (помимо них, у компании там лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство: Наилинский, Осейский, Алтын-Таш, Зайцевское) и Республике Хакасия (ОАО «Коммунаровский рудник»). Группа также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае (ООО АС «Прииск Дражный»). Основной владелец компании — Константин Струков. В декабре 2024 года «ААА Управление капиталом», входящая в группу Газпромбанка, приобрела у бизнесмена 22% акций ЮГК. После сделки у него осталось 67,85%, доля акций в свободном обращении — 10,15%.