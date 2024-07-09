В ВШЭ оценили, сколько зарабатывают россияне через онлайн-платформы

Доля тех, кто ищет заказы и клиентов через онлайн-платформы (типа «Авито.Услуги» и «Профи.ру»), выросла до 16%, показало исследование ВШЭ. Их месячный доход от такой работы за два года увеличился в среднем на 40%

Фото: Артем Саватеев / Яндекс.Маркет

Средний доход россиян, постоянно или эпизодически работающих через различные онлайн-платформы (например, «Авито.Услуги», «Яндекс Go» и «Профи.ру»), за два года вырос более чем на 40% — с 15 тыс. до 21,3 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводятся в докладе исследователей из Института социальной политики НИУ ВШЭ «Платформенная занятость в России: динамика распространенности и ключевые характеристики занятых», с которым ознакомился РБК.

В докладе за авторством Оксаны Синявской, Светланы Бирюковой, Дарьи Каревой и Дарьи Стужук публикуются результаты специальных выборочных обследований населения, проведенных в апреле 2022-го и 2024 годов. Обследования проводились методом самозаполнения по выборкам, составленным на основе вероятностной онлайн-панели ВЦИОМа, репрезентирующей население России. Выборка составила 12 044 респондента в возрасте 18–72 лет в 2022 году и 8283 респондента в 2024 году.

Как выросли доходы платформенных работников

Больше всего — на 55% — вырос средний месячный доход от платформенной занятости у тех, для кого она является основной работой, — с 31,5 тыс. до 48,8 тыс. руб. У респондентов, эпизодически подрабатывающих через онлайн-платформы, доход увеличился на 41% — с 9 тыс. до 14,5 тыс. руб.

Вместе с тем доход сократился у тех, кто регулярно подрабатывает с использованием платформ, — на 6%, с 19,3 тыс. до 18,2 тыс. руб. в месяц.

У представителей всех этих трех групп доход от платформенной занятости, как правило, не является единственным. Однако исследователи отмечают значительную разницу между оценками ежемесячных поступлений от работы через платформы и совокупного личного дохода. Ожидаемо они минимально отличаются у респондентов, указавших платформы в качестве основной занятости. В группе эпизодически подрабатывающих этот разрыв — примерно в четыре раза — сопоставим с аналогичным показателем для тех, у кого такая подработка регулярна.

Номинальные доходы у подрабатывающих от случая к случаю в среднем оказываются ниже, чем в остальных группах, что «косвенно указывает на ограниченные возможности трудоустройства в целом» для них. Также в докладе отмечается, что среди респондентов, имеющих ограничения, связанные со здоровьем (инвалидность либо ограничивающие жизнедеятельность заболевания), наблюдается наименьший разрыв между доходами от платформенной занятости, совокупными индивидуальными, а также домохозяйственными доходами. Это свидетельствует о высоком экономическом значении платформенной работы для них, отмечают авторы работы.

В целом онлайн-платформы имеют наибольшее значение с точки зрения получения трудового дохода для групп с самыми жесткими ограничениями по графику и формату работы: для женщин с тремя и более несовершеннолетними детьми или с детьми младше трех лет, для лиц с инвалидностью, студентов, отмечается в докладе.

Наиболее популярными у россиян платформами для поиска заказов и клиентов являются «Авито.Услуги» (на ней зарегистрированы почти 50% респондентов, имеющих опыт платформенной занятости), платформы, специализирующиеся на услугах такси и доставки (в частности, «Яндекс Go»), «Яндекс Услуги» и «Профи.ру». Наиболее распространенными сферами работы посредством платформ являются репетиторство и преподавание, услуги в сфере информационных технологий, услуги пассажирских и грузовых перевозок, курьерской доставки.

Сколько в России платформенно занятых

Официальная статистика по количеству платформенно занятых есть у Росстата. По данным на первый квартал 2024 года, работающих через онлайн-платформы насчитывалось 3,04 млн человек, или 4,1% от всех занятых.

В 2022 году среднегодовая численность платформенных работников в возрасте 15 лет и старше, согласно Росстату, достигала 3,5 млн человек, что соответствовало 4,9% от всего занятого населения страны. В 2023 году доля платформенно занятых составляла 4,6% от всех занятых.

В свою очередь, исследование ВШЭ показывает рост совокупной вовлеченности россиян в платформенную экономику за два года примерно на 1,4 п.п. — с 14,6 до 16%. В том числе количество тех, кто занимается работой через платформы регулярно (в качестве основной трудовой деятельности или подработок), увеличилось с 3,2 до 3,5%, а вовлеченных в эпизодическую платформенную занятость — с 11,4 до 12,5%.

Генерализация данных показывает, что численность регулярной платформенной занятости увеличилась с 3,4 млн человек в начале 2022 года до 3,7 млн человек в начале 2024 года, говорится в докладе.

Пик численности платформенно занятых фиксировался в первом квартале 2023 года — 5,2 млн человек, согласно Росстату. Последовавший спад в распространенности платформенной занятости мог быть связан с изменениями валютного курса и ужесточением миграционной политики, что спровоцировало отток иностранцев, занятых в сфере услуг, в том числе с использованием платформ, а также с нараставшим дефицитом на традиционном рынке труда и перетоком работников в отрасли, где росли зарплаты.

Росстат собирает информацию о платформенной занятости в рамках обследования рабочей силы с 2022 года. Изначально респондентам задавали только один вопрос на эту тему: использовали ли они интернет-платформы для поиска заказов и клиентов на прошлой неделе. С 2023 года Росстат стал выделять две категории платформенно занятых: те, для кого подобная занятость служит основным источником заработка, и те, кто использует ее для подработки. В отличие от Росстата исследование ВШЭ выделяет три группы платформенно занятых: те, для кого это является основной работой, те, кто подрабатывает на платформах регулярно в дополнение к основной работе, и те, кто подрабатывает таким образом эпизодически.

Опросы ВШЭ фиксируют также, что все больше платформенных работников оформляют выполненные работы официально: полностью или хотя бы частично это делают в 2024 году 54,5% против 51,4% в 2022 году. Основным драйвером формализации платформенной занятости авторы считают распространение режима самозанятости.

В настоящее время власти разрабатывают законопроект о платформенной занятости. Его планировалось внести в Госдуму еще прошлым летом, но этого не произошло.