Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 63,83 (-0,64) Quote, 16 сен, 14:27
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 70,67 (-0,86) Quote, 16 сен, 14:27
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России Экономика, 08:18 Зачем ретейлу нужна геопространственная аналитика Pro, 08:17 Генерала Воронина проверят в рамках дела банковского отдела ФСБ Политика, 08:00 Эксперты предложили дать электромобилям право ездить по «выделенке» Технологии и медиа, 07:53 Табачники впервые договорились о раздаче изделий с никотином в самолетах Бизнес, 07:31 Как British American Tobacco смогла вернуться на авиарейсы Pro, 07:30 Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы Общество, 07:24 Депутат Госдумы предложил Колобкову признать рэп-баттлы видом спорта Общество, 07:12 Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка Политика, 07:00 Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером Общество, 06:59 В Гонконге поезд метро сошел с рельсов в час пик Общество, 06:50 СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина в вопросе льгот Бизнес, 06:27 Один человек погиб при стрельбе в Торонто Общество, 06:00 Продажи на €130 млн. Самое важное о сопернике «Зенита» в Лиге чемпионов Спорт, 06:00
Политика ,  
0 
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Английский суд признал законным решение британского банка Cynergy заморозить выплату процентов по кредиту, полученному им от компании Виктора Вексельберга. Причина — санкции США. Эксперты назвали решение важным прецедентом
Виктор Вексельберг (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Кипрская структура российского миллиардера Виктора Вексельберга из-за американских санкций против него не может получить проценты по займу, который она предоставила британскому банку Cynergy еще до введения санкций. Информация об этом стала известна из решения Высокого суда Англии и Уэльса, опубликованного 12 сентября.

Это важный прецедент: он опасен для российских бизнесменов и компаний, попавших в американские санкционные списки. Британский суд признал, что институт вторичных санкций США (риск применения американских санкций против зарубежных лиц за сделки с «токсичными» россиянами) фактически освобождает иностранного заемщика от ответственности за неплатежи в адрес подсанкционного лица.

Санкции освобождают от дефолта

Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.

  • В апреле 2018 года Вексельберг был внесен в черный список американского Минфина (SDN-лист). По закону CAATSA 2017 года за совершение существенных финансовых транзакций в интересах Вексельберга любой иностранный банк может лишиться доступа к американской финансовой системе.
  • Lamesa и Cynergy заключили договор о предоставлении британскому банку кредита на сумму £30 млн ($37 млн) в декабре 2017 года. Тогда Cynergy еще принадлежал кипрскому Bank of Cyprus, в котором Lamesa Вексельберга была одним из крупнейших акционеров (Bank of Cyprus продал британское подразделение в июле 2018 года).
  • По состоянию на сентябрь 2019 года у Cynergy образовалась задолженность перед LIL по невыплаченным процентам на сумму £3,6 млн.

В CBL объяснили прекращение выплат структуре Вексельберга тем, что это противоречило бы американскому законодательству и нанесло бы британскому банку существенный ущерб, так как у него есть долларовые активы, которые могут быть заморожены в США. CBL указал на слушаниях, что, согласно договору о займе с Lamesa, неплатеж не является неисполнением обязательств по договору, если транзакции не могут быть осуществлены в силу обязательств перед законом.

В CBL дали понять, что задолженность будет погашена, как только риски американских санкций утратят актуальность — для этого либо Вексельберг должен быть исключен из санкционного списка, либо он должен утратить контроль над Lamesa, либо должно измениться американское законодательство, либо, наконец, Минфин США должен выдать CBL специальную лицензию на осуществление выплат в пользу Lamesa. Из решения суда неясно, что произойдет, когда наступит срок погашения кредита: будет ли Cynergy его возвращать или откажется, также сославшись на риск вторичных санкций США.

Важность прецедента

Юристы LIL не согласились с такими объяснениями, подчеркнув, что санкции США не распространяются на территорию Англии, откуда должны производиться выплаты в адрес LIL в фунтах стерлингов.

Однако суд встал на сторону CBL, посчитав, что к британскому банку действительно могут быть применены американские вторичные санкции и что CBL обязан подчиняться американскому режиму. «Я считаю, что CBL вправе сослаться на положение 9.1 [договора займа], пока Виктор Вексельберг остается в черном списке SDN, а LIL остается под его контролем», — постановил судья Марк Пеллинг.

Представитель Вексельберга отказался от комментариев, а адвокат Lamesa Майя Лестер не ответила на запрос РБК.

Решение в деле Lamesa vs Cynergy является важным, так как юридически закрепляет обязанность неамериканских финансовых институтов следовать вторичным санкциям США даже тогда, когда контакт с американской финансовой системой полностью исключен, сказал РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. «В момент принятия поправок в действующее в отношении России санкционное законодательство посредством закона CAATSA 2017 года было вполне понятно, что вторичные санкции распространяются на все лица без ограничения и без привязки к США. Однако впервые английский суд подтвердил экстерриториальность американского федерального законодательства в деле, связанном с Россией», — пояснил он.

Другой важный момент — трактовка понятия «существенные сделки», обратил внимание Волошин. «Сами американцы это понятие не расшифровали, оставив трактовку максимально неясной и зависящей от конкретного случая», — сказал он. «В деле Lamesa vs Cynergy фигурируют неуплаченные проценты по кредиту в размере £3,6 млн. Сумма не очень внушительная, но достаточная, для того чтобы посчитать их выплату подпадающей под вторичные санкции. Можно смело сказать, что в будущих тяжбах любая сумма, равная или выше этой, будет считаться достаточной для применения аналогичной трактовки», — указал эксперт.

Авторы: Евгений Пудовкин, Иван Ткачёв
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Виктор Вексельберг, Россия - США, санкции, суд
Материалы по теме
Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд
Бизнес
ВЭБ профинансирует строительство уренгойского аэропорта Вексельберга
Бизнес
Двоюродный брат Вексельберга обвинил Минфин США в нарушении Конституции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter