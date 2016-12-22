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ВЭБ попросит у государства ₽1 трлн на реализацию майского указа Путина
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ВЭБ попросит у государства ₽1 трлн на реализацию майского указа Путина
Финансы, 19:51
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ВЭБ попросит у государства ₽1 трлн на реализацию майского указа Путина
Внешэкономбанк, уже получивший от государства значительную финансовую помощь, рассчитывает в ближайшие пять лет получить еще 1 трлн руб. на финансирование проектов президента, сообщают источники Bloomberg
Фото: Владислав Шатило / РБК

Внешэкономбанк (ВЭБ) готовится просить о вливании средств, которые необходимы для финансирования новых проектов Владимира Путина, сообщили источники Bloomberg, знакомые с планами банка. Госкорпорация в ближайшие пять лет надеется получить 1 трлн руб. на покрытие расходов по субсидированию процентной ставки «на реализацию инфраструктурных и других проектов, которые весной этого года легли в основу предвыборной программы президента», рассказали два источника агентства.

В рамках предоставления средств ВЭБ хочет, чтобы правительство также установило график погашения задолженности банка сроком на пять лет, закрепив это документально. В этот период ВЭБу предстоят выплаты по облигациям на сумму $9,2 млрд, следует из июньской презентации для инвесторов, пишет Bloomberg.

ВЭБ сейчас находится «в активной фазе взаимодействия с правительством» по вопросам докапитализации и «определения места банка в государственной повестке развития на ближайшие годы», сказал представитель ВЭБа Андрей Самохин, не уточнив, о какой сумме идет речь, передает Bloomberg.

Комментируя публикацию Bloomberg, пресс-служба ВЭБа заявила во вторник, что говорить о конкретной сумме докапитализации пока рано.

​«ВЭБ находится в активной фазе взаимодействия с правительством, и в частности с Министерством финансов, по вопросам докапитализации и определения места банка в государственной повестке развития на ближайшие годы. О конкретной сумме докапитализации Банка развития говорить преждевременно», — сказал представитель банка ТАСС.

В 2016 году ВЭБ получил от государства 212 млрд руб. субсидий. В 2017 году размер субсидий резко сократился, составив всего 19 млрд руб. Из-за сокращения государственной помощи убыток Внешэкономбанка за 2017 год составил рекордные 287,7 млрд руб., в 2,6 раза превысив показатель 2016 года (111,9 млрд руб.).

Между тем именно ВЭБ выбран ключевым инструментом для реализации майского указа президента России по развитию страны, заявлял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на первом заседании наблюдательного совета банка в обновленном составе, после прихода на пост главы ВЭБа бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова.

24 мая 2018 года Владимир Путин во время встречи с Шуваловым также сказал, что ВЭБ, чтобы банк выполнял функции развития, необходимо докапитализировать. «Это институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно его поддержать, нужно будет его докапитализировать», — сказал тогда президент России.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: ВЭБ , Владимир Путин
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