Европейские компании заявили о новых возможностях в России

Опрос Ассоциации европейского бизнеса показал, что иностранные компании ожидают снижения инвестиций в России в предстоящие годы. Но они видят и возможности для роста — в увеличении рыночной доли и снижении конкуренции

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Большинство европейских компаний, входящих в Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ), несмотря на санкционные ограничения и экономическую неопределенность, видят некоторые перспективы для развития в России. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса, проведенного организацией. Хотя большинство опрошенных ожидают роста российской экономики в среднесрочной перспективе, инвестиции иностранных компаний в России в предстоящие пару лет, по прогнозам респондентов, сократятся.

АЕБ — независимая некоммерческая организация, объединяющая более 500 компаний (как крупных международных корпораций, так и предприятий малого и среднего бизнеса), работающих в России. Это компании из стран Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли, а также российские, американские, японские, корейские и турецкие компании. Многие российские компании — члены АЕБ имеют долю европейского капитала или учреждены гражданами европейских государств, отмечает ассоциация.

В опросе, проведенном в апреле—–мае 2023 года в форме онлайн-интервью с топ-менеджерами, приняли участие 93 компании, работающие в России. Годом ранее участников опроса было 107. В национальном разрезе в опросе в наибольшей мере представлены компании из Германии (26%), России (23%), Франции (11%). Есть также фирмы из Швеции, Швейцарии, Великобритании, Финляндии, Италии, Нидерландов.

Прогнозы по прибыли и инвестициям

Оборот в 2022 году снизился у 39% опрошенных компаний — это больше, чем по итогам пандемийного 2020-го (тогда оборот упал у 31%). 43% респондентов заявили, что их обороты выросли, а 17% — что не изменились.

Выросла по сравнению с прошлогодним опросом доля компаний, ожидающих роста оборота и прибыли в ближайшие три года. Увеличение оборотов прогнозируют 48% (против 24% годом ранее), 29% считают, что показатели снизятся, 18% — что останутся без изменений. Роста прибыли ждут 42% (против 19% в 2022 году), сокращения — 28% (59% в 2022 году).

Немного улучшились, но остались на высоком уровне пессимистичные прогнозы по инвестициям иностранных компаний в России в ближайшие два-три года. Так, 67% компаний считают, что зарубежные инвестиции снизятся как в их отрасли, так и по России в целом. В 2022 году такого мнения придерживались 84 и 88% соответственно.

Среднесрочные перспективы российской экономики иностранные компании оценивают лучше, чем в 2022 году, но хуже, чем в «досанкционном» 2021-м. Роста экономики в ближайшие три-пять лет ожидают 55%, сокращения — 22%, стагнации — 20%. Годом ранее на рост ВВП рассчитывали 38%, а в 2021-м, в год постковидного восстановления и до военной операции и связанными с ней санкциями, — 73% респондентов.

Препятствия для работы в России

Среди наиболее существенных препятствий для деятельности в России чаще всего (возможны были несколько вариантов ответа) компании называют:

ограничения из-за санкций США, ЕС и других стран в отношении России — 70%;

отказ иностранных компаний-партнеров от бизнеса в России — 56%;

экономический кризис и неопределенность развития ситуации в России — 51%;

ограничения из-за ответных мер России — 45%;

сложности с осуществлением платежей и взаиморасчетов — 45%;

репутационные риски для бизнеса от работы в России — 41%;

сложности с логистикой, поставками, в том числе нехватка сырья и комплектующих — 37%;

угроза экономической изоляции России — 36%;

волатильность курса рубля — 30%.

Также респондентов просили назвать наиболее значительные препятствия для финансирования. Чаще всего они говорили о санкциях против России (69%), российских контрмерах (41%), высоких процентных ставках (17%), недостаточности денежного потока и финансовых возможностей (15%).

Половина компаний указала, что в результате санкций и ответных мер России они серьезно пострадали, еще 33% заявили, что их бизнес пострадал, но не сильно. Об отсутствии проблем сообщили только 5%. Самыми распространенными трудностями стали: нарушения цепочек поставок и проблемы с логистикой, сложности с осуществлением платежей, падение продаж, административные барьеры.

Почти 60% опрошенных компаний не меняли структуру управления компанией под влиянием конфликта на Украине и санкций, 18% — изменили структуру. Из 20 участниц АЕБ, которые меняли структуру, 35% либо были проданы менеджменту (в том числе на заемные деньги), либо российскому стратегическому или финансовому инвестору.

Новые возможности

«Несмотря на сложности ведения бизнеса в текущей ситуации, большинство компаний не рассматривают вариант закрытия бизнеса в России», — констатирует АЕБ. Риск закрытия в перспективе ближайшего года 13% оценивают как высокий, 15% — как средний и 58% — как низкий, еще 14% затрудняются ответить на этот вопрос.

Более того, большинство опрошенных членов АЕБ все еще видят новые возможности для развития их бизнеса в России. В первую очередь надежды связаны с ростом доли на рынке (34%), снижением конкуренции (30%), возможностью занять новые товарные ниши (27%) и выйти на новые сегменты потребителей (22%).

Вместе с тем 24% респондентов заявили, что не видят никаких новых возможностей на российском рынке.

Как отмечает АЕБ, у иностранных компаний в России ухудшилось восприятие взаимодействия с покупателями, подрядчиками и партнерами в цепочке поставок. Однако, несмотря на это, члены ассоциации «продолжают оценивать взаимодействие с ними в целом позитивно». С законодательными органами и системой правосудия взаимодействие оценивается как нейтрально-негативное, при этом зафиксирован рост негативных оценок, указывает АЕБ.

В марте издание The Financial Times сообщало, что из 1,4 тыс. иностранных компаний, у которых есть юридические лица в России, только 206 продали свой бизнес в стране. Банк России сообщал, что с марта 2022 года по март 2023-го иностранные инвесторы совершили около 200 сделок по продаже своих российских активов.

Одобрение правительственной комиссии необходимо для продажи российских активов резидентами недружественных стран. При этом для ухода с российского рынка компании должны заплатить в бюджет не менее 5% от стоимости активов, если дисконт от рыночной оценки составляет менее 90%, или не менее 10% от рыночной стоимости активов, если их продажа осуществляется с дисконтом более 90% от стоимости бизнеса.