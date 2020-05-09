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Пандемия коронавируса ,  
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Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

На экономику Норвегии негативно повлияли пандемия коронавируса и обвал цен на мировом рынке нефти, которая является ее главным экспортным продуктом. 7 мая Центробанк страны опустил ключевую ставку до нуля
Фото: Norsk Telegrambyra AS / Reuters
Фото: Norsk Telegrambyra AS / Reuters

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), объем которого составляет более $1 трлн, — впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны, передает Bloomberg.

Такой возможность, предусмотренная правилами фонда, дает «простор для маневра» в условиях самого тяжелого кризиса со времен Второй мировой войны, заявил глава ЦБ Норвегии Ойстен Олсен.

На экономику Норвегии негативно повлияла пандемия коронавируса, а также обвал цен на мировом рынке нефти, которая является главным экспортным продуктом страны. 7 мая норвежский Центробанк, который и управляет суверенным фондом, снизил ключевую ставку до нуля.

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Фото: Stephane Mahe / Reuters

По оценкам правительства Норвегии, дефицит бюджета страны в 2020 году составит $20 млрд без учета налоговых льгот нефтяникам — еще более $5,8 млрд, пишет агентство. Однако так как норвежский «огромный» фонд поддерживает государство, «никакой драмы в фискальной политике нет», отметил Олсен.

Норвежский суверенный фонд, в который идут нефтяные сверхдоходы, был основан в 1990 году и получил первые деньги спустя шесть лет, сообщается на его сайте. Фонду принадлежит 1,5% акций всех зарегистрированных в мире компаний, а его средняя историческая доходность составляет 6,1%, или $524,4 тыс. в год.

Первый случай заражения коронавирусом в Норвегии зарегистрировали 27 февраля. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в стране заразились 8 тыс. человек, 218 умерли.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: суверенный фонд Норвегии, коронавирус
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