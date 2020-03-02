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Бизнес ,  
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СМИ узнали об отказе крупнейшего суверенного фонда от акций четырех фирм

Их названия не раскрываются, но по итогам проверки в норвежском фонде выявили, что у этих компаний худшие показатели по выбросам парниковых газов. Исследование проводили для нефтяной, сталелитейной и бетонной промышленности

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) — планирует избавиться от акций четырех компаний, поскольку из-за их производства выделяется существенное количество парниковых газов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя его наблюдательного совета по этике Йохана Х. Андресена.

Он не перечислил названия фирм, но отметил, что по результатам исследования нефтяной, сталелитейной и бетонной промышленности, у этих компаний были худшие показатели для их сферы по сравнению с другими предприятиями из этих областей. Андресен добавил, что уже передал рекомендации по добавлению их черный список в норвежский Центробанк, который управляет фондом, и в ближайшее время тот должен раскрыть их.

Агентство отмечает, что названия не сообщаются до тех пор, пока GPFG не продаст акции, чтобы избежать возможного обвала на торгах. Reuters также обращает внимание, что Центробанк Норвегии, как правило, следует рекомендациям фонда, но иногда может назначить им испытательный срок, чтобы те могли внести необходимые изменения.

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