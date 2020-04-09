Кудрин прокомментировал переговоры с ОПЕК+ фразой «разум победит»

Глава Счетной палаты отметил, что поддерживает заключение сделки в рамках ОПЕК+, несмотря на то что сам является, скорее, «противником всяких картельных соглашений на мировом рынке»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил РБК, что рассчитывает на успех переговоров в рамках ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти.

«Я надеюсь и думаю, что разум победит, поэтому какие-то договоренности между странами, производящими нефть, будут достигнуты. Надеюсь, и США в эти соглашения вступят», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты также отметил, что поддерживает заключение сделки, несмотря на то что сам является, скорее, «противником всяких картельных соглашений на мировом рынке».

Переговоры России со странам ОПЕК и другими крупными нефтедобывающими государствами проходят 9 апреля в режиме видеоконференции. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на 4 млн барр./сутки, а Россия — на 2 млн барр. Объемы сокращения добычи Ираком и другими крупными производителями нефти пока согласовываются, в общей сложности планируется вывести с рынка около 20 млн барр./сутки.