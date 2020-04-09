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Кудрин прокомментировал переговоры с ОПЕК+ фразой «разум победит»

Глава Счетной палаты отметил, что поддерживает заключение сделки в рамках ОПЕК+, несмотря на то что сам является, скорее, «противником всяких картельных соглашений на мировом рынке»
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил РБК, что рассчитывает на успех переговоров в рамках ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти.

«Я надеюсь и думаю, что разум победит, поэтому какие-то договоренности между странами, производящими нефть, будут достигнуты. Надеюсь, и США в эти соглашения вступят», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты также отметил, что поддерживает заключение сделки, несмотря на то что сам является, скорее, «противником всяких картельных соглашений на мировом рынке».

Переговоры России со странам ОПЕК и другими крупными нефтедобывающими государствами проходят 9 апреля в режиме видеоконференции. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на 4 млн барр./сутки, а Россия — на 2 млн барр. Объемы сокращения добычи Ираком и другими крупными производителями нефти пока согласовываются, в общей сложности планируется вывести с рынка около 20 млн барр./сутки.

Cобеседники РБК, близкие к Минэнерго России, говорили, что Москва готова снизить добычу на 1,6 млн барр. или на 14% от уровня добычи в первом квартале (11,3 млн барр./сутки) при условии, что к сделке присоединятся другие крупные нефтедобывающие страны.

Глава Минэнерго России Александр Новак, обращаясь к другим участникам совещания, указал, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, вынудившей перейти в режим самоизоляции до 4 млрд человек, спрос на нефть в мире упал на 10–15 млн барр./сутки.

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«В ближайшее время этот показатель еще больше может измениться в сторону увеличения. Вызывает тревогу увеличение коммерческих запасов нефти в мире и возможность полного заполнения хранилищ. Все это может привести к серьезным последствиям для нефтяной отрасли и экономики мира в целом», — предупредил Новак (его выступление показывал телеканал «Россия 24»).

Российский министр призвал все нефтедобывающие страны мира объединить усилия, чтобы справиться с кризисом.

Автор: Евгений Калюков, Илья Доронов
Теги: Алексей Кудрин, ОПЕК, ОПЕК+
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