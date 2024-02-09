Власти до 2040 года разрешили поставки с «Ямал СПГ» немецкой компании
Кабмин разрешил до 31 декабря 2040 года поставки сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ» компании SEFE Markeing & Trading Singapore (Securing Energy for Europe GmbH) — бывшей «дочке» российского «Газпрома» Gazprom Germania GmbH, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.
Документ вносит изменения в распоряжение правительства от 10 июня 2023 года, согласно которому дедлайн был установлен на 31 декабря 2024 года.
С 1 апреля 2022 года «Газпром» прекратил свое участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах: Gazprom Marketing & Trading, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Vemex и других. Власти Германии сначала ввели внешнее управление в компании, а после — национализировали. Название было изменено на SEFE.
В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», который, в частности, запрещает любые сделки с бывшими «дочками» «Газпрома», в том числе с Gazprom Germania.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько