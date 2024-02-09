Кабмин до 2040 года разрешил поставки с «Ямал СПГ» бывшей «дочке» «Газпрома»

Власти до 2040 года разрешили поставки с «Ямал СПГ» немецкой компании

Кабмин разрешил поставки СПГ с завода «Ямал СПГ» бывшей «дочке» «Газпрома» в Германии SEFE до конца 2024 года. После начала военной операции власти Германии национализировали компанию

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кабмин разрешил до 31 декабря 2040 года поставки сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ» компании SEFE Markeing & Trading Singapore (Securing Energy for Europe GmbH) — бывшей «дочке» российского «Газпрома» Gazprom Germania GmbH, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

Документ вносит изменения в распоряжение правительства от 10 июня 2023 года, согласно которому дедлайн был установлен на 31 декабря 2024 года.

С 1 апреля 2022 года «Газпром» прекратил свое участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах: Gazprom Marketing & Trading, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Vemex и других. Власти Германии сначала ввели внешнее управление в компании, а после — национализировали. Название было изменено на SEFE.

В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», который, в частности, запрещает любые сделки с бывшими «дочками» «Газпрома», в том числе с Gazprom Germania.

Ежегодная мощность завода «Ямал СПГ» оценивается в 16,5 млн тонн. Он расположен на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. Согласно отчетности за 2022 год, прибыль ООО «Ямал СПГ» составила 840,25 млрд руб., выручка — 1,1 трлн руб.