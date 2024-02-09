 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Власти до 2040 года разрешили поставки с «Ямал СПГ» немецкой компании

Кабмин до 2040 года разрешил поставки с «Ямал СПГ» бывшей «дочке» «Газпрома»
Сюжет
Война санкций
Кабмин разрешил поставки СПГ с завода «Ямал СПГ» бывшей «дочке» «Газпрома» в Германии SEFE до конца 2024 года. После начала военной операции власти Германии национализировали компанию
«Газпром» GAZP ₽163,33 +0,07% Купить
НОВАТЭК NVTK ₽1 424,8 -0,95% Купить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кабмин разрешил до 31 декабря 2040 года поставки сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ» компании SEFE Markeing & Trading Singapore (Securing Energy for Europe GmbH) — бывшей «дочке» российского «Газпрома» Gazprom Germania GmbH, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

Документ вносит изменения в распоряжение правительства от 10 июня 2023 года, согласно которому дедлайн был установлен на 31 декабря 2024 года.

С 1 апреля 2022 года «Газпром» прекратил свое участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах: Gazprom Marketing & Trading, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Vemex и других. Власти Германии сначала ввели внешнее управление в компании, а после — национализировали. Название было изменено на SEFE.

В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», который, в частности, запрещает любые сделки с бывшими «дочками» «Газпрома», в том числе с Gazprom Germania.

«Газпром» установил пятый рекорд по суточным поставкам газа в Китай
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Ежегодная мощность завода «Ямал СПГ» оценивается в 16,5 млн тонн. Он расположен на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. Согласно отчетности за 2022 год, прибыль ООО «Ямал СПГ» составила 840,25 млрд руб., выручка — 1,1 трлн руб.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Германия Газпром правительство газ
Материалы по теме
«Газпром» установил пятый рекорд по суточным поставкам газа в Китай
Бизнес
«Газпром» в 2024 году вложит в газификацию рекордные 270 млрд руб.
Экономика
«Газпром» сообщил о рекорде по суточным поставкам газа с 2012 года
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 17:04
Цены на какао выросли до максимума за всю историю Инвестиции, 21:23
Джикия заявил, что чувствует себя обманутым «Спартаком» Спорт, 21:23
Алексея Морозова переизбрали президентом КХЛ Спорт, 21:14
Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP в Марселе Спорт, 21:14
МВД Финляндии предложило увеличить срок проживания для гражданства Политика, 21:02
Французские биатлонистки повторили рекорд сборной СССР на чемпионате мира Спорт, 20:58
На майдане прошла акция протеста из-за отставки Залужного. Видео Политика, 20:54
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Власти до 2040 года разрешили поставки с «Ямал СПГ» немецкой компании Экономика, 20:49
«Спартак» забил пять мячей клубу Николича в матче Зимнего кубка РПЛ Спорт, 20:38
Минтруд предложил включить конюха в список профессий гражданской службы Общество, 20:36
«Северную верфь» возглавил бывший топ-менеджер «Роснано» Бизнес, 19:48
ISU объяснил, почему отдал российским фигуристам бронзу Олимпиады Спорт, 19:47
Ученые зафиксировали одну из крупнейших вспышек на Солнце Технологии и медиа, 19:39
Кабмин утвердил выплаты в ₽100 тыс. на пострадавших от обстрелов детей Общество, 19:32