МВФ поспорил с российскими властями о размере пособий по безработице

У МВФ и правительства России возникли разногласия по поводу пособий по безработице. МВФ считает, что и минимальное, и максимальное пособие должны остаться повышенными. Власти вернули минимальное пособие на доковидный уровень

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал российским властям оставить все пособия по безработице на повышенном уровне в 2021 году. Об этом говорится в докладе МВФ по итогам ежегодных консультаций по российской экономике, поступившем в РБК. Правительство в конце 2020 года решило сохранить и на 2021 год максимальное пособие по безработице на уровне 12 130 руб., но вернуть минимальное пособие на доковидный уровень — 1500 руб.

МВФ считает, что минимальная величина пособия для безработных тоже должна оставаться на повышенном уровне (4500 руб.). Весной 2020 года власти в качестве временной меры увеличили максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. до 12 130 руб., а минимальный — с 1500 до 4500 руб. «Власти должны сохранить все пособия по безработице на более высоком уровне, утвержденном после марта 2020 года, включая те, что недавно истекли, до тех пор пока не произойдет значимого восстановления занятости», — говорится в докладе МВФ.

Фонд отмечает, что докризисные величины пособия по безработице крайне малы по сравнению с общей стоимостью жизни и нуждаются в перманентном увеличении. По данным МВФ, российское пособие по безработице в среднем компенсировало лишь 27% утраченного заработка по сравнению со средним показателем 47% по странам ОЭСР.

Минимальное пособие платится тем, кто ищет работу впервые, стремится вернуться к трудовой деятельности после перерыва более года или был уволен за нарушение трудовой дисциплины. Максимальное пособие в 12 130 руб. выплачивается гражданам, потерявшим работу после 1 марта.

Российские власти аргументировали изменение подхода тем, что существенная доля безработицы в кризис объяснялась более высокими пособиями по безработице (то есть граждане не торопились искать новую работу, довольствуясь пособиями), следует из доклада МВФ. РБК направил запрос в Минтруд.