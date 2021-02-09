Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 74,12 (-0,14) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 89,53 (+0,13) Инвестиции, 13:58
Боррель заявил о незаинтересованности России в восстановлении связей с ЕС Политика, 17:34 Глава Renault рассказал о Lada Niva нового поколения Авто, 17:34 Анфиса Резцова оценила шансы российских биатлонистов на медали ЧМ Спорт, 17:30 Люди хотят покупать экологичные товары. Почему не все бренды продают их Pro, 17:29 В МИДе выразили надежду на проведение экономических форумов в 2021 году Бизнес, 17:25 МВФ поспорил с российскими властями о размере пособий по безработице Экономика, 17:23 В Британии предложили сажать на 10 лет за нарушение карантина при въезде Общество, 17:19 Mitsubishi рассказала о новом Outlander для России Авто, 17:17 «Матч ТВ» покажет встречу «Динамо» и «Спартака» в Кубке России Спорт, 17:17 Теория и практика правильного питания: как составить полноценное меню РБК, Перекрёсток и Almette, 17:13 МВФ призвал ЦБ опустить ключевую ставку ниже 4% Финансы, 17:00 Россия отказалась от семинара ОБСЕ по военным доктринам впервые за 30 лет Политика, 16:59 Эксперты заявили о падении продаж наркотиков из-за пандемии Технологии и медиа, 16:59 В ОНК назвали провокацией сообщения о хищении передач в Сахарово Общество, 16:56
Экономика ,  
0 

МВФ поспорил с российскими властями о размере пособий по безработице

У МВФ и правительства России возникли разногласия по поводу пособий по безработице. МВФ считает, что и минимальное, и максимальное пособие должны остаться повышенными. Власти вернули минимальное пособие на доковидный уровень
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал российским властям оставить все пособия по безработице на повышенном уровне в 2021 году. Об этом говорится в докладе МВФ по итогам ежегодных консультаций по российской экономике, поступившем в РБК. Правительство в конце 2020 года решило сохранить и на 2021 год максимальное пособие по безработице на уровне 12 130 руб., но вернуть минимальное пособие на доковидный уровень — 1500 руб.

МВФ считает, что минимальная величина пособия для безработных тоже должна оставаться на повышенном уровне (4500 руб.). Весной 2020 года власти в качестве временной меры увеличили максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. до 12 130 руб., а минимальный — с 1500 до 4500 руб. «Власти должны сохранить все пособия по безработице на более высоком уровне, утвержденном после марта 2020 года, включая те, что недавно истекли, до тех пор пока не произойдет значимого восстановления занятости», — говорится в докладе МВФ.

Фонд отмечает, что докризисные величины пособия по безработице крайне малы по сравнению с общей стоимостью жизни и нуждаются в перманентном увеличении. По данным МВФ, российское пособие по безработице в среднем компенсировало лишь 27% утраченного заработка по сравнению со средним показателем 47% по странам ОЭСР.

Минимальное пособие платится тем, кто ищет работу впервые, стремится вернуться к трудовой деятельности после перерыва более года или был уволен за нарушение трудовой дисциплины. Максимальное пособие в 12 130 руб. выплачивается гражданам, потерявшим работу после 1 марта. 

Российские власти аргументировали изменение подхода тем, что существенная доля безработицы в кризис объяснялась более высокими пособиями по безработице (то есть граждане не торопились искать новую работу, довольствуясь пособиями), следует из доклада МВФ. РБК направил запрос в Минтруд. 

Материал дополняется

Автор
Иван Ткачёв
При участии
Юлия Старостина
МВФ Минтруд пособие по безработице рынок труда пандемия
Материалы по теме
Минтруд оценил размер прожиточного минимума в 2020 году
Общество
Путин сообщил о задаче кабмина по показателям безработицы
Общество
МВФ оценил перспективы роста ВВП России выше властей
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter