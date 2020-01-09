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Запрет на продажу непрофильных активов не затронул крупные госкомпании
Указание Росимущества о приостановке отчуждения непрофильных активов касается акционерных обществ, запланированных к приватизации в 2017–2019 годах, сообщили в ведомстве. Цель — не допустить снижения их стоимости перед продажей

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в конце прошлого года предписало всем акционерным обществам, запланированным к приватизации в 2017–2019 годах, приостановить продажу непрофильных активов. Это сделано для того, чтобы избежать снижения стоимости госимущества и его инвестиционной привлекательности, сообщили РБК в пресс-службе Росимущества.

Telegram-канал «Незыгарь» 9 января опубликовал письмо замглавы Росимущества Ильи Петрова от 18 декабря 2019 года. В нем акционерным обществам, в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, рекомендуется не отчуждать непрофильные активы. Росимущество, являясь мажоритарным акционером этих обществ, просит членов советов директоров и исполнительные органы предприятий «не инициировать заседания советов директоров с целью рассмотрения вопросов, касающихся реализации непрофильных активов». На уже назначенных заседаниях советов директоров Росимущество требует голосовать «за признание нецелесообразным реализации непрофильных активов».

В пресс-службе Росимущества подтвердили подлинность письма. Оно направлено в акционерные общества, включенные в раздел второй прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы (.pdf), сообщили в пресс-службе. В него входит 477 акционерных обществ. Прогнозировалось, что в результате их приватизации в федеральный бюджет будет поступать 5,6 млрд руб. ежегодно в 2017–2019 годах (в том числе за счет федерального имущества, приватизация которого не была завершена в 2014–2016 годах).

В этот список не входят крупнейшие компании, занимающие лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики и чья приватизация должна осуществляться на основе отдельных решений правительства. Среди них в плане на 2017–2019 годы указывалось прекращение участия государства в уставном капитале Новороссийского морского торгового порта, Объединенной зерновой компании, Приокского завода цветных металлов, Махачкалинского морского торгового порта и т.д., а также сокращение госдоли в АЛРОСА, «Совкомфлоте» и ВТБ.

Пояснение Росимущества

«Росимуществом рекомендовано акционерным обществам, акции которых подлежат приватизации, не принимать решение о продаже активов для сохранения целостности имущественного комплекса и активов, недопущения снижения их инвестиционной привлекательности, повышения доходов и исполнения прогноза по поступлениям федерального бюджета от приватизации соответствующих пакетов акций», — прокомментировали в пресс-службе ведомства указание о приостановке продажи непрофильных активов.

Перечень непрофильных активов в отношении каждого отдельного акционерного общества утверждается советом директоров в строгом соответствии с правительственными методическими рекомендациям по выявлению и реализации непрофильных активов, уточнили в Росимуществе.

Рекомендация не адресована компаниям, входящим в перечень стратегических предприятий, и акционерным обществам, в которых Российская Федерация осуществляет управление через правительство, его председателя или вице-премьеров (это все крупнейшие госкомпании: «Аэрофлот», «Транснефть», «Газпром», «Ростелеком» и т.д.).

Что касается приватизации ФГУП, включенных в прогнозный план, то в пресс-службе Росимущества заявили, что она «осуществляется в плановом порядке».

Планы по приватизации на 2020–2022 годы

Ранее правительство опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы. В него вошли 86 федеральных унитарных госпредприятий, 186 акционерных обществ, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также еще 1168 объектов. Доходы от продажи госсобственности должны составить 3,6 млрд руб. ежегодно.

Кроме того, государство планирует выйти из капиталов Махачкалинского морского торгового порта, Новороссийского морского торгового порта и «Алмазювелирэкспорта» после передачи полномочий по экспорту драгметаллов Госфонду России.

Также запланировано сокращение доли государства в банке ВТБ (до 50% плюс одна обыкновенная именная акция), «Росспиртпроме» (до 75% плюс одна акция), «Совкомфлоте» (до 75% плюс одна акция) и Кизлярском коньячном заводе (до 50% плюс одна акция).

Те госкомпании, которые не были приватизированы в 2017–2019 годах, не переносятся автоматически в план на следующую трехлетку, сообщили в пресс-службе Росимущества. Какие-то из них включаются в новый план, какие-то нет, также добавляются новые компании.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Росимущество, приватизация, госкомпании
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