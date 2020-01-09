Запрет на продажу непрофильных активов не затронул крупные госкомпании

Указание Росимущества о приостановке отчуждения непрофильных активов касается акционерных обществ, запланированных к приватизации в 2017–2019 годах, сообщили в ведомстве. Цель — не допустить снижения их стоимости перед продажей

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в конце прошлого года предписало всем акционерным обществам, запланированным к приватизации в 2017–2019 годах, приостановить продажу непрофильных активов. Это сделано для того, чтобы избежать снижения стоимости госимущества и его инвестиционной привлекательности, сообщили РБК в пресс-службе Росимущества.

Telegram-канал «Незыгарь» 9 января опубликовал письмо замглавы Росимущества Ильи Петрова от 18 декабря 2019 года. В нем акционерным обществам, в которых Российская Федерация владеет более 50% акций, рекомендуется не отчуждать непрофильные активы. Росимущество, являясь мажоритарным акционером этих обществ, просит членов советов директоров и исполнительные органы предприятий «не инициировать заседания советов директоров с целью рассмотрения вопросов, касающихся реализации непрофильных активов». На уже назначенных заседаниях советов директоров Росимущество требует голосовать «за признание нецелесообразным реализации непрофильных активов».

В пресс-службе Росимущества подтвердили подлинность письма. Оно направлено в акционерные общества, включенные в раздел второй прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы (.pdf), сообщили в пресс-службе. В него входит 477 акционерных обществ. Прогнозировалось, что в результате их приватизации в федеральный бюджет будет поступать 5,6 млрд руб. ежегодно в 2017–2019 годах (в том числе за счет федерального имущества, приватизация которого не была завершена в 2014–2016 годах).

В этот список не входят крупнейшие компании, занимающие лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики и чья приватизация должна осуществляться на основе отдельных решений правительства. Среди них в плане на 2017–2019 годы указывалось прекращение участия государства в уставном капитале Новороссийского морского торгового порта, Объединенной зерновой компании, Приокского завода цветных металлов, Махачкалинского морского торгового порта и т.д., а также сокращение госдоли в АЛРОСА, «Совкомфлоте» и ВТБ.

Пояснение Росимущества