Новым регионам разрешили договариваться об ограничении цен на все товары
Властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей предоставили временное разрешение заключать добровольные соглашения с ретейлерами о стабилизации цен на любые продовольственные и непродовольственные товары, сообщает Федеральная антимонопольная служба.
Ранее разрешение распространялось только на социально значимые товары. Такой порядок сохраняется в остальных регионах. Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по-прежнему будут самостоятельно определять необходимость подписания таких соглашений и позиции товаров, в отношении которых они будут заключаться, отмечет ФАС.
О расширении перечня продукции, об ограничении цен на которые можно заключать соглашение, попросили власти четырех регионов, рассказали в службе. Там считают, что эта мера «будет способствовать стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан».
«ФАС России напоминает, что региональные органы власти должны в течение пяти рабочих дней уведомлять антимонопольное ведомство о подписании соглашения. Служба внимательно следит за соответствием этих документов всем требованиям, установленным постановлением, в том числе условию о добровольном характере этих соглашений», — подчеркивается в сообщении ведомства.
ФАС предложила разрешить региональным властям заключать соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на социально значимые продукты в конце прошлого года. В апреле правительство приняло соответствующее постановление.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдума осенью прошлого года.
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