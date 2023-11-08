Новым регионам разрешили договариваться об ограничении цен на все товары

Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут заключать добровольные соглашения с ретейлерами на заморозку цен на любые товары, а не только социально значимые, как было раньше, сообщает ФАС

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей предоставили временное разрешение заключать добровольные соглашения с ретейлерами о стабилизации цен на любые продовольственные и непродовольственные товары, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Ранее разрешение распространялось только на социально значимые товары. Такой порядок сохраняется в остальных регионах. Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по-прежнему будут самостоятельно определять необходимость подписания таких соглашений и позиции товаров, в отношении которых они будут заключаться, отмечет ФАС.

О расширении перечня продукции, об ограничении цен на которые можно заключать соглашение, попросили власти четырех регионов, рассказали в службе. Там считают, что эта мера «будет способствовать стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан».

«ФАС России напоминает, что региональные органы власти должны в течение пяти рабочих дней уведомлять антимонопольное ведомство о подписании соглашения. Служба внимательно следит за соответствием этих документов всем требованиям, установленным постановлением, в том числе условию о добровольном характере этих соглашений», — подчеркивается в сообщении ведомства.

ФАС предложила разрешить региональным властям заключать соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на социально значимые продукты в конце прошлого года. В апреле правительство приняло соответствующее постановление.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдума осенью прошлого года.