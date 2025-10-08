Греф пошутил про разделение «Яндекса»
Глава Сбербанка Герман Греф во время пленарной сессии «Финополиса» в шутку предложил заняться монополией «Яндекса», сообщает корреспондент РБК.
«Сколько можно терпеть монополизм «Яндекса»? Надо разделить их поисковую систему между всеми. Ну что это? Чем мы хуже «Яндекса»?» — сказал Греф.
Так он прокомментировал слова председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что в стране не должен быть «один выигравший».
На форуме Греф также отметил, что, если есть технологическая монополия и она не связана с чем-то непреодолимым, ее нужно разрешать. «Нужно подталкивать, конечно, к тому, чтобы создавать условия к тому, чтобы она распространялась, переставала быть монополией — и чтобы подключение к ней предоставлялось рынку», — уточнил он.
Десятый, юбилейный форум «Финополис» проходит в Сочи с 8 по 10 октября. Он собрал экспертов финансового рынка для обсуждения цифровизации отрасли и внедрения инновационных технологий в банковской сфере.
