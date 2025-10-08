 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Греф пошутил про разделение «Яндекса»

Греф пошутил о том, что нужно разделить поисковую систему «Яндекса» «между всеми», чтобы не терпеть «монополизм» компании
Яндекс YDEX ₽3 859,5 -1,49% Купить
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Сбербанка Герман Греф во время пленарной сессии «Финополиса» в шутку предложил заняться монополией «Яндекса», сообщает корреспондент РБК.

«Сколько можно терпеть монополизм «Яндекса»? Надо разделить их поисковую систему между всеми. Ну что это? Чем мы хуже «Яндекса»?» — сказал Греф.

Так он прокомментировал слова председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что в стране не должен быть «один выигравший».

Греф и Набиуллина поспорили об «игре в бадминтон в хоккейной форме»
Финансы
Эльвира Набиуллина и Герман Греф

На форуме Греф также отметил, что, если есть технологическая монополия и она не связана с чем-то непреодолимым, ее нужно разрешать. «Нужно подталкивать, конечно, к тому, чтобы создавать условия к тому, чтобы она распространялась, переставала быть монополией — и чтобы подключение к ней предоставлялось рынку», — уточнил он.

Десятый, юбилейный форум «Финополис» проходит в Сочи с 8 по 10 октября. Он собрал экспертов финансового рынка для обсуждения цифровизации отрасли и внедрения инновационных технологий в банковской сфере.

