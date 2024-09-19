Стало известно, на чем россияне пытаются экономить
Россияне ежегодно собираются экономить на путешествиях за границу (26%), на предметах роскоши (21-23%) и на досуге и развлечениях (11-13%), следует из совместного отчета «Новое российское общество: потребительские траты
и бренды» компании «Яков и Партнеры» и исследовательского холдинга «РОМИР» (есть у РБК).
Еще 9-11% хотят сократить траты на рестораны и кафе, 7-8% — на табак.
Исследование проведено на основе данных, полученных в мае 2024 года на базе Лонгитюдной
системы «РОМИР» — социально-измерительной системы, которая позволяет проанализировать
«настроения» в обществе в динамическом развитии, с учетом всех особенностей и сегментаций
по социально-демографическим характеристикам, стилю жизни, ценностям и другим критериям.
«При этом на следующий год доля покупающих или заявляющих о том, что они недавно отказались от покупок в соответствующей категории остается практически неизменной», — отмечается в отчете. Так, доля тех, кто покупает предметы роскоши, составила 53%, а доля тех, кто тратится на досуг и развлечения, — 85%.
«В целом мы видим, что уже второй год потребители находятся в «осторожной» модели потребления, они хотят очень осмотрительно вести себя в тратах, минимизируя необязательные расходы», — указал партнер
«Яков и Партнеры» Денис Довганич.
Единственная статья необязательных расходов, которую респонденты не планируют сокращать, — это домашние питомцы, говорится в исследовании.
Одновременно россияне ожидают роста своих обязательных трат на питание дома, ЖКХ, связь и интернет, медицинские услуги и лекарства.
Результаты опроса показали, что меньше всего экономят зумеры, больше всего — старшее поколение. Большинство зумеров увеличили траты на
рестораны, электронику и поездки за рубеж. С возрастом россияне все больше сокращают расходы на рестораны, повышая их на питание дома.
В исследовании также говорится, что россияне хотят возвращения таких брендов, как Adidas, Zara, Nike, Samsung, Apple.
«При этом в целом потребители удовлетворены замещением брендов: во всех категориях довольных заменой больше, чем недовольных. Больше всего потребители удовлетворены
замещением брендов в категориях «Продукты» и «Безалкогольные напитки». В наименьшей
степени их устраивают ассортимент брендов и качество товаров в категориях «Бытовая техника
и электроника» и «Транспорт», — говорится в нем.
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