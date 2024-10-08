Крупный бизнес перечислил сложности при найме мигрантов

К основным трудностям при найме мигрантов в 2024 году относятся отсутствие нужных специалистов на рынке, запрет на их привлечение и несдача экзаменов по русскому языку, показал опрос РСПП. Иностранные работники есть у 27% компаний

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Со сложностями при привлечении иностранных работников столкнулись две трети компаний из тех, у которых есть опыт найма трудовых мигрантов. Об этом свидетельствуют данные опроса среди организаций — членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которым ознакомился РБК. При этом ставку на мигрантов как на источник восполнения дефицита кадров бизнес не делает: подавляющее большинство крупных компаний считает, что иностранные работники могут закрыть потребности менее чем по 1% открытых вакансий. В целом мигранты работают у 27% крупного бизнеса, и чаще всего их доля не превышает 10% занятых.

Барьеры при трудоустройстве мигрантов

У более чем 73% крупных российских компаний нет иностранных работников, свидетельствует опрос РСПП. До 10% рабочих мест трудовые мигранты занимают почти в четверти отечественных компаний, а превышает 10% их доля только у 2% фирм.

Компании, которые производят наем иностранных специалистов, сталкиваются с множеством сложностей, следует из опроса (в его рамках можно было выбрать несколько вариантов ответа). Основной проблемой для 56% из них стало отсутствие на рынке труда необходимых специалистов. Более 37% компаний указали на то, что претенденты на вакансии не сдают экзамен по русскому языку, или на то, что сроки сдачи экзаменов слишком короткие. Такой экзамен иностранцы обязаны сдать при оформлении разрешения на работу или патента, при этом въезжающим по визе мигрантам необходимо предоставить сертификат о сдаче экзамена в течение 30 дней после получения разрешительных документов для работы.

Почти каждая пятая организация (19%) пожаловалась на ограничения по найму, введенные регионами, или прямой запрет на региональном уровне принимать на работу мигрантов. Запрет на наем иностранцев сегодня действует в ряде регионов России в определенных видах деятельности, например в Новосибирской и Амурской областях, в Крыму, Камчатском крае. Чаще всего им запрещают работать по патенту в такси и общественном транспорте.

Кроме того, более 12% компаний указали, что им не хватает выделенных государством квот для мигрантов, а 6,3% — что высококвалифицированные иностранцы не могут получить разрешение на въезд. Квоты, или разрешенное количество иностранных работников, ежегодно устанавливаются правительством, они распределяются на должности, регионы, виды деятельности и отдельные компании. На 2024 год квота составила 155,9 тыс. человек — наибольшее их количество пришлось на квалифицированных рабочих на крупных и мелких промышленных предприятиях, а наименьшее — на продавцов.

Организации — члены РСПП, которые не нанимают мигрантов, сослались на законодательный запрет этого (в 59% случаев), а также на то, что на рынке нет необходимых им иностранных работников (об этом сказало более 36% из них).

Респонденты также оценили долю трудовых мигрантов, занятых в подрядных организациях, которые участвуют в реализации совместных проектов. Большинство организаций (69%) сообщили, что их подрядчики не привлекают иностранную рабочую силу. В то же время 24% компаний выбрали ответ «доля трудовых мигрантов, занятых в наших подрядных предприятиях, составляет от 0,1 до 10%». Доля иностранных работников в диапазоне 10–30% оказалась менее чем в 5% случаев, показал опрос.

Опрос РСПП проводился в сентябре 2024 года, в нем приняли участие почти 200 организаций — членов союза. Половину из них составили промышленные предприятия, 12,2% компаний относятся к «деятельности профессиональной, научной и технической», около 8% пришлось на организации энергетического и добывающего секторов. Самыми активными участниками опроса стали крупные компании — 78,6% респондентов. Доля субъектов среднего бизнеса составила 13,8%, малого — 7,6%.

Могут ли мигранты восполнить дефицит

Дефицит кадров наблюдается в настоящее время в 82,8% компаний, выявил опрос РСПП. Чаще всего (в 42% случаев) организации не могут заполнить 5–15% вакансий, 37% организаций указали, что у них дефицит составляет 1–5% занятых, 11% оценили недостаток специалистов в диапазоне 15–30% штата. Более 40% организаций указали, что им в большей степени не хватает низкоквалифицированных сотрудников, а 30% пожаловались на нехватку в первую очередь специалистов высокой квалификации.

В рамках опроса респондентам предложили вопрос: «Какую долю незаполненных вакансий могли бы занять иностранные рабочие?» Почти 10% компаний этот вопрос пропустили, поэтому за 100% было принято множество ответивших, уточняется в материалах РСПП. При таком подходе большинство организаций (74%) выбрали вариант «менее чем по 1% существующих вакансий». Чуть более 16% предприятий оценили, что трудовые мигранты могли бы заместить от 1 до 5% незаполненных вакансий, а 5,3% оценили их потенциал в 5–15%. На более чем 15% вакансий мигранты могли бы претендовать только в 4% организаций.

В то же время компании, нанимающие мигрантов, как правило, проводят меры по повышению их квалификации и социализации, указано в опросе. Почти 68% таких компаний организовывали для иностранных работников курсы по развитию профессиональных навыков, 57% — предоставляли общежитие или снимали жилье, 24% — проводили курсы по русскому языку, истории и традициям. Среди других ответов были также такие: «соблюдаем традиции (предоставляем компенсации при паломничествах)», «оплачиваем расходы на релокацию», «обучаем иностранных студентов в России».

Период «упущенной выгоды»

Опрос РСПП де-факто показал невозможность решить проблемы дефицита рынка труда с помощью мигрантов, и это связано с тем, что работодатели слишком долго смотрели на них как на «демпинговую» рабочую силу, говорит профессор РАНХиГС Любовь Храпылина. По ее словам, бизнес привык, что они выполняют низкоквалифицированные работы за небольшие деньги и в их обучении или повышении квалификации никто не был заинтересован. Параллельно в обществе рос уровень недовольства по отношению к мигрантам, которые стали привозить в страну свои семьи и увеличили социальную нагрузку. В результате произошла разбалансировка между потребностями работодателей и тем, что мигранты могут им предложить, и мы вступили в период «упущенной выгоды», полагает Храпылина.

Для анализа результатов опроса надо учитывать, что члены РСПП — это крупные промышленные предприятия, на которых нужны рабочие инженерного уровня, специалисты по эксплуатации оборудования, рабочие-станочники, которые осуществляют достаточно сложные процессы, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Откуда взять мигрантов для этих задач? Ни в Таджикистане, ни в Узбекистане такого рода предприятий просто не существует физически», — указывает он. В основном мигранты идут в сферу услуг и строительства, отмечает Сафонов.

При этом миграционное регулирование в России требует донастройки, считает эксперт. С одной стороны, следует ужесточить требования к тому, чтобы иностранец был зарегистрирован и платил налоги, а с другой — упрощать и снижать бюрократизированность самих этих процедур, включая наем, в соответствии с жалобами бизнеса, резюмирует Сафонов.