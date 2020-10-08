Рогозин предложил Силуанову прекратить «обмен публичными уколами»

В августе Минфин упрекнул космическую госкорпорацию в неэффективном использовании бюджетных средств: по данным министерства, по состоянию на конец лета «Роскосмос» исполнил расходы только на 35% от плана на 2020 год.

По словам Рогозина, это стало ответом министерства на его слова о том, что «Роскосмос» выступает против секвестра средств на отрасль. «Нам говорят: «Вы все равно не осваиваете то, что получаете». Это не совсем корректная информация», — заявил глава госкорпорации, добавив, что между Минфином и «Роскосмосом» есть разногласия в методике подсчета финансовых исполнений.

Как заявил Рогозин, в производстве, тем более в условиях конкуренции на мировом космическом рынке, «ранее принятые решения, казавшиеся нашим предшественникам правильными, на самом деле ведут в тупик». По мнению Рогозина, в этом случае лучше направить средства на более перспективные задачи, «но финансистам и экономистам в министерствах такое не нравится, поскольку для них это — лишняя работа и очередной повод поворчать».

25 августа Рогозин заявил, что финансирование федеральной космической программы (ФКП) до 2025 года было урезано на 150 млрд руб. Он призвал вернуть финансирование отрасли на докризисный показатель в размере 1 трлн 406 млрд, отметив, что иначе ей грозит «деградация».

Глава Минфина в ответ упрекнул госкорпорацию в недоисполнении выделяемых из бюджета средств. «Недопустимо, когда выделенные государством средства, вместо того чтобы приносить пользу, просто лежат на счетах», — сказал он. По подсчетам ведомства, кассовое исполнение расходов «Роскосмоса» по итогам 2018 года составило 84,2%, по итогам 2019-го — 81%. Министерство также заявило, что около 180 млрд руб. средств федерального бюджета находится на счетах предприятий, входящих в состав госкорпорации.

Согласно проекту закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в следующем году правительство выделит «Роскосмосу» 154,3 млрд руб. Еще около 152–153 млрд корпорация получит в 2022 и 2023 годах. В документе также появился пункт, согласно которому «Роскосмос» получил право не возвращать в 2021 году в бюджет около 4,7 млрд руб., которые она должна заработать на отправке космонавтов на МКС. Эти средства сохранят в качестве резерва, что позволит ему увеличить расходы на «развитие пилотируемой космонавтики».