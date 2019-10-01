Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса

Карту интеграции России и Белоруссии могут согласовать к 8 декабря, в ней не будет пункта о единой валюте, но предусмотрена работа над единым налоговым кодексом, сказал в интервью РБК глава белорусского МИД Владимир Макей

Владимир Макей (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В карте интеграции России и Белоруссии не идет речь о едином эмиссионном центре, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. «Прежде чем говорить о введении какой-то единой валюты, создании единого эмиссионного центра, надо сначала наладить нормальное торгово-экономическое взаимодействие, и устранить все барьеры и препятствия», — сказал он.

Документ также не предусматривает углубленную политическую интеграцию. «Никаких политических моментов, связанных с созданием федерации, конфедерации там нет и не будет. Я еще раз повторяю, что суверенитет для обоих государств, это святое, и Беларусь не намерена жертвовать им в угоду каким-то конъюнктурным соображениям», — подчеркнул белорусский министр.

Вместе с тем, отметил Макей, в карте будет предусмотрена работа над единым налоговым кодексом. «Но сегодня это выглядит, я бы сказал, как политическая цель, работа над кодексом должна вестись на протяжении как минимум нескольких месяцев, а то и лет. Но тем не менее, цель эта обозначена. И я думаю, что наши специалисты отработают все вопросы, связанные с подготовкой этого документа», — пояснил министр.

По словам Макея, во время обсуждения плана интеграции с российской стороны звучали «абсолютно неприемлемые» предложения. Например, о создании нескольких наднациональных структур. «Но президенты на встрече в Санкт-Петербурге (18 июля — РБК) обсудили эти предложения и однозначно решили, что они не соответствуют положениям договора, поэтому надо сконцентрироваться на экономической проблематике, на углублении торгово-экономического взаимодействия, на согласовании правил связанных с таможенным законодательством, с сертификацией, стандартизацией и прочее. Мы должны уделить больше внимания проведению согласованной сельскохозяйственной и промышленной политики — это самое главное», — сказал он.