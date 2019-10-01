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Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса
Карту интеграции России и Белоруссии могут согласовать к 8 декабря, в ней не будет пункта о единой валюте, но предусмотрена работа над единым налоговым кодексом, сказал в интервью РБК глава белорусского МИД Владимир Макей
Владимир Макей (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В карте интеграции России и Белоруссии не идет речь о едином эмиссионном центре, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. «Прежде чем говорить о введении какой-то единой валюты, создании единого эмиссионного центра, надо сначала наладить нормальное торгово-экономическое взаимодействие, и устранить все барьеры и препятствия», — сказал он.

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Документ также не предусматривает углубленную политическую интеграцию. «Никаких политических моментов, связанных с созданием федерации, конфедерации там нет и не будет. Я еще раз повторяю, что суверенитет для обоих государств, это святое, и Беларусь не намерена жертвовать им в угоду каким-то конъюнктурным соображениям», — подчеркнул белорусский министр.

Вместе с тем, отметил Макей, в карте будет предусмотрена работа над единым налоговым кодексом. «Но сегодня это выглядит, я бы сказал, как политическая цель, работа над кодексом должна вестись на протяжении как минимум нескольких месяцев, а то и лет. Но тем не менее, цель эта обозначена. И я думаю, что наши специалисты отработают все вопросы, связанные с подготовкой этого документа», — пояснил министр.

По словам Макея, во время обсуждения плана интеграции с российской стороны звучали «абсолютно неприемлемые» предложения. Например, о создании нескольких наднациональных структур. «Но президенты на встрече в Санкт-Петербурге (18 июля — РБК) обсудили эти предложения и однозначно решили, что они не соответствуют положениям договора, поэтому надо сконцентрироваться на экономической проблематике, на углублении торгово-экономического взаимодействия, на согласовании правил связанных с таможенным законодательством, с сертификацией, стандартизацией и прочее. Мы должны уделить больше внимания проведению согласованной сельскохозяйственной и промышленной политики — это самое главное», — сказал он.

Макей также допустил, что 8 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже подписать документ: «Президенты договорились о встрече по случаю 20-летия Союзного договора, и поставили задачу правительствам обеих стран подготовить соответствующие дорожные карты по урегулированию соответствующих проблемных вопросов. Будем надеяться, что это произойдет».

Однако он добавил, что перед тем как начинать углубленную интеграцию надо решить актуальные проблемы, а это: «налоговый маневр (проводящийся в России — РБК), устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной, промышленной продукции, переговоры об урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть и так далее». «Обе стороны сейчас активно работают над реализацией всех предложений. Но, я еще раз подчеркиваю, что для нас весьма чувствительными являются вопросы урегулирования актуальных проблем», — сказал он.

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Автор: Александр Атасунцев
Теги: Владимир Макей, Минск, интервью, интеграция, Александр Лукашенко
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