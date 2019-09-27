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Представитель Козака раскрыл содержание «инвестиционного кодекса»
В «инвестиционном кодексе» вице-премьера Козака идет речь о гарантиях стабильности ведения бизнеса на основе частных инвестиций. Аналогичный проект Минфин подготовил в прошлом году, но так и не согласовал его
Илья Джус (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Разработанный по поручению вице-премьера Дмитрия Козака законопроект о защите инвестиций, по сути, является «инвестиционным кодексом», направленным на гарантии стабильности условий ведения предпринимательской деятельности на основе частных инвестиций, сообщил РБК представитель вице-премьера Илья Джус.

«Такие гарантии с механизмами материальной ответственности государства за их нарушение существенно улучшают инвестклимат в целом и должны дать дополнительный импульс для инвестиционной активности. Причем эти положения касаются инвестиций, произведенных как в прошлом, так и в будущем», — сказал он.

По его словам, чтобы дополнительно простимулировать работу новых механизмов взаимоотношений государства и бизнеса, общие гарантии стабильности будут установлены на более длительные сроки.

Бизнес
Козак предложил свой вариант закона для списка Белоусова

Ранее РБК сообщал, что Козак подготовил свою версию закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России». По словам источников РБК, Минфин, Федеральная антимонопольная служба и представители бизнеса должны изучить документ до 30 сентября.

Аналогичный проект есть и у Минфина — ведомство представило свою версию в августе 2018 года, но он так и не был согласован. Козак критиковал законопроект министерства за избирательный подход при предоставлении господдержки и механизм индивидуальных соглашений с бизнесом.

В основе предложений и Козака, и Минфина лежит предоставление инвесторам льгот по заявительному принципу. Речь идет о гарантии неизменности государственного и тарифного регулирования на время реализации новых инвестпроектов. При этом Козак и министерство расходятся в деталях.

Так, в законопроекте вице-премьера основной акцент сделан на публичности при предоставлении господдержки — он предлагает не относить госконтракты к коммерческой тайне, за исключением тех случаев, установленных федеральным законом. Козак настаивает на необходимости финансово-экономического обоснования и оценке правительства о необходимости затрат для всех инвестпроектов, тогда как Минфин предлагал ограничиться аудитом бизнес-плана.

Козак предлагает установить пороговое значение инвестиций для инвестсоглашения на уровне 15 млрд руб., тогда как в законопроекте Минфина говорится о 10 млрд руб. Сроки реализации таких соглашений, согласно идее вице-премьера, составят десять лет (в министерстве предлагали 20 лет).

Авторы: Тимофей Дзядко, Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Козак
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