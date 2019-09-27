Представитель Козака раскрыл содержание «инвестиционного кодекса»

В «инвестиционном кодексе» вице-премьера Козака идет речь о гарантиях стабильности ведения бизнеса на основе частных инвестиций. Аналогичный проект Минфин подготовил в прошлом году, но так и не согласовал его

Илья Джус (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Разработанный по поручению вице-премьера Дмитрия Козака законопроект о защите инвестиций, по сути, является «инвестиционным кодексом», направленным на гарантии стабильности условий ведения предпринимательской деятельности на основе частных инвестиций, сообщил РБК представитель вице-премьера Илья Джус.

«Такие гарантии с механизмами материальной ответственности государства за их нарушение существенно улучшают инвестклимат в целом и должны дать дополнительный импульс для инвестиционной активности. Причем эти положения касаются инвестиций, произведенных как в прошлом, так и в будущем», — сказал он.

По его словам, чтобы дополнительно простимулировать работу новых механизмов взаимоотношений государства и бизнеса, общие гарантии стабильности будут установлены на более длительные сроки.

Ранее РБК сообщал, что Козак подготовил свою версию закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России». По словам источников РБК, Минфин, Федеральная антимонопольная служба и представители бизнеса должны изучить документ до 30 сентября.