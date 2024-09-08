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Костин призвал бороться с «путем в никуда»

Глава ВТБ Костин спрогнозировал сохранение ключевой ставки Центробанка
Глава ВТБ ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 18% 13 сентября. Вместе с тем он отметил, что аналитики банка прогнозируют ее повышение. Костин также счел «путем в никуда» большую инфляцию
ВТБ VTBR ₽87,36 +0,18% Купить
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

На предстоящем заседании Совета директоров Центробанка 13 сентября ключевая ставка сохранится, заявил глава ВТБ Андрей Костин в программе «Москва.Кремль.Путин».

«Я считаю, что она сохранится, но мои аналитики все считают, что вырастет, — сказал Костин. — Большая инфляция — это, конечно, путь в никуда, поэтому надо с ней бороться».

Ключевая ставка Центробанка находилась на уровне 16% с декабря 2023 года, в июле ее подняли до 18%. Опрошенные РБК аналитики допускают ее рост до 20% до конца 2024-го.

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Экономика
Фото:Кирилл Зыков / РИА Новости

Последние данные Росстата (за неделю с 27 августа по 2 сентября) впервые за 1,5 года показали снижение на 0,02% потребительских цен. Вместе с тем Минэкономразвития оценивало уровень годовой инфляции по состоянию на 26 августа выше 9%.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сравнивала высокую инфляцию с «температурой больного человека», но при этом сочла «опасной иллюзией» мнение о том, что ключевую ставку необходимо снизить, чтобы стимулировать спрос и кредитование. По ее словам, подобный сценарий приведет к «ускорению инфляции» и замедлению экономики.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин признавал снижение чувствительности российской экономики к повышению ключевой ставки. В таких условиях, считает он, «требуется более значительное ее изменение». Он называл близкими к рекордным текущие уровни ключевой ставки в узком смысле, но некорректными высказывания о максимально жесткой политике ЦБ. Если рассматривать набор широких индикаторов, то картина «гораздо менее однозначная», уточнил Заботкин.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия ВТБ Андрей Костин ключевая ставка ЦБ Инфляция
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