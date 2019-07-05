Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Пики прироста ожидаемой продолжительности жизни в России приходятся на годы перед президентскими выборами — так было и в 2011-м, и в 2017-м. Росстат объяснил, что эти факторы никак не связаны — сказываются волны холода и зноя

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Рост перед выборами

В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат. Это минимальный прирост с 2014 года, когда в состав России вошел Крым, понизив тем самым общую продолжительность жизни в стране.

В целом продолжительность жизни в России непрерывно растет с 2003 года — но не монотонно, а волнообразно. За последние 12 лет на графике продолжительности жизни внешне наблюдались пики, совпадающие по времени с предвыборными годами — годами перед президентскими выборами (см. инфографику). Перед выборами 2008, 2012, 2018 годов прирост показателя достигал 0,8–0,9 года, а на следующий год снижался в два-четыре раза.

Обычно предварительные итоги продолжительности жизни оглашаются властями как раз перед выборами. Так, в феврале 2018 года Минздрав объявлял, что показатель за предыдущий год достиг 72,7 года.