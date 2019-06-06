Кудрин предложил вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития

Служба статистики была передана ведомству в 2017 году. В последнее время доверие к Росстату снижается, считает глава Счетной палаты

Алексей Кудрин (Фото: Гавриил Григоров / фотохост-агентство ТАСС)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что Росстат надо вывести из подчинения Министерства экономического развития, передает ТАСС. Он сказал, что раньше «спокойно относился» к тому, что статистическое ведомство было подчинено министерству, но теперь ситуация изменилась.

По его мнению, в том, что служба подчиняется министерству, занимающемуся планированием экономической политики, есть «конфликт интересов».

«Я в данном случае абсолютно доверяю [министру экономического развития] Орешкину, но все-таки доверие [к ведомству] снижается и возникает подозрение, это очень плохо», — заявил Кудрин.

Федеральная служба государственной статистики находится в ведении Минэкономразвития с 2017 года. До этого она также подчинялась министерству в 2004 году, а также в период с 2008 по 2012 год. Тогда передача Росстата Минэкономразвития произошла после того, как данные ведомства и используемую методологию раскритиковал министр Максим Орешкин.