Богатейший человек Индии предсказал рост экономики до $40 трлн к 2047-му

Богатейший человек Азии Мукеш Амбани считает, что к 2047 году экономика Индии вырастет с $3,5 трлн до $40 трлн. Всемирный банк прогнозировал, что к 2047-му Индия войдет в число стран высоким уровнем дохода

Экономика Индии к 2047 году вырастет до $40 трлн с нынешних $3,5 трлн. Такой прогноз сделал богатейший человек Азии, глава Reliance Industries Мукеш Амбани ($92,8 млрд по версии Forbes, 15 место в мире), выступая на мероприятии Энергетического университета имени Пандита Диндаяла (PDEU) в Гандинагаре, штат Гуджарат, передает Hindustan Times.

По его мнению, энергетические потребности Индии к концу десятилетия удвоятся, поэтому для обеспечения такого роста стране нужно будет «огромное количество энергии — чистой, «зеленой» энергии, которая не задушит мать-природу ради прогресса человечества».

В связи с этим перед Индией встает три вопроса, которые Амбани назвал «энергетической трилеммой»:

обеспечение доступа к «адекватной» энергии для всех потребителей в стране;

быстрый переход к «чистой» энергии;

снижение риска увеличивающихся потребностей быстрорастущей экономики из-за нестабильной внешней среды.

Амбани считает, что энергетический переход является самым важным фактором для превращения Индии в мирового лидера в области зеленого, устойчивого и инклюзивного развития. Обращаясь к студентам, он заявил: «Знайте, что вам действительно повезло быть молодыми в сегодняшней Индии... Индии, которая сегодня так уверенно шагает вперед, что 21-й век действительно станет веком Индии».

По данным Всемирного банка, Индия с населением 1,4 млрд человек является одной из самых быстрорастущих экономик мира и к 2047 году может достичь статуса страны с высоким уровнем дохода. Рост последних двух десятилетий привел к тому, что Индия добилась значительного прогресса в сокращении крайней бедности. В период с 2011 по 2019 год в стране вдвое сократилась доля населения, живущего в условиях крайней нищеты (на менее чем $2,15 на человека в день). Однако в последние годы темпы сокращения бедности замедлились, особенно во время пандемии COVID-19, отмечает Всемирный банк.

Согласно опубликованному в июле прогнозу американского инвестбанка Goldman Sachs, экономика Индии к 2075 году станет второй по величине в мире — обгонит Японию, Германию и США и вплотную приблизится к Китаю. Банк прогнозирует, что размер экономики Китая через 52 года составит $57 трлн, Индии — $52,5 трлн, США — $51,5 трлн.