Экономисты оценили перспективы второго «китайского шока»

Китай 25 лет назад наводнил мир дешевыми товарами, западные эксперты ожидают скорого повторения бума производства, но в сфере высоких технологий. Как западные страны отреагируют на второй «китайский шок» — РБК рассказали эксперты

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Со времен первого «китайского шока», когда мировые рынки в конце 1990-х и начале 2000-х наводнили дешевые китайские товары, политический климат в мире полностью изменился, это большая проблема для наступления второго «шока», заявил РБК директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

США с тех пор ввели санкции против китайской экономики, в случае еще одного наплыва товаров их, скорее всего, усилят, предположил эксперт. Кроме того, Китай полностью изменил свое положение в производственной цепочке, выпуская не только текстиль и игрушки, а автомобили, станки оборудование для солнечной энергии, а потому разговоры о новом «китайском шоке» служат «прелюдией к введению новых ограничений на китайских экспорт, тенденция к этому есть» — их обещает ввести Дональд Трамп, но они появятся в «более плавной форме» даже без него.

«Китай, в отличие от первого «шока», является прямым конкурентом европейских, японских, американских производителей. Меры по защите их рынка принимаются уже сейчас, что привело к падению китайского экспорта в этих странах в прошлом году. Мы имеем основания ожидать, что эти меру будут значительно усилены, поэтому этот наплыв китайских товаров, если и будет, то это произойдет в России, в странах развивающегося мира, где зачастую нет настолько развитых собственных индустрий, которые надо защищать. Китай за счет этого могут перераспределить в свою пользу рынок, например, Мексики или Бразилии, но на развитые рынки их с этим не будут особо пускать», — резюмировал Кашин.

Китай во время первого наплыва товаров очень резко и быстро расширял именно производство высоковостребованных товаров, «заваливая» весь мир большим количеством дешевой продукции, но в последние десять лет Пекин начал повышать качество технологий и уменьшать себестоимость, указал профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

Примеру Китая начинают следовать другие азиатские страны, например, Таиланд, Индия, продолжил эксперт, назвав происходящее «достаточно серьезным стрессом для западных экономик». По его мнению, страны Запада будут пытаться «затормозить развитие Китая на какое-то время, прийти в себя и начать цикл заново».

«Есть три способа, при помощи которых западные страны могут затормозить развитие китайской экономики. Первый — это постоянно давление на Китай, чтобы многие технологии туда не приходили, чтобы Китай их не использовал, что сейчас и делается. Например, многие американские и британские университеты закрыли лаборатории на территории Китая. Во-вторых, — это ограничение доступа Китая к западным рынкам, чтобы поставлять эти технологии. Это кампании против Huawei, против ZTE и других крупных компаний. Третий момент — это создание нервической ситуации вокруг Китая, рассказы о том, что вот-вот начнется военное столкновение с Тайванем, чтобы как можно меньше компаний приходило сюда», — предположил Маслов.

Когда Китай перейдет к массовому выпуску высокотехнологичных товаров, он может столкнуться с серьезным ударом по своей экономике, если не будет иметь достаточно рынков сбыта предупредил профессор. По его словам, Пекин пока что не видит в России крупного партнера в технологической сфере, а потому все еще надеется вернуться на американский рынок.

«Второй «китайский шок» будет, это очевидно, более того, он уже сейчас идет. Задача западного мира — растянуть момент воздействия, чтоб это был не удар, а просто давление со стороны Китая. Тогда это будет малозаметно. Поэтому шок будет, но он не будет таким жестким, как предполагается», — подчеркнул Маслов.

Первый «китайский шок» произошел после серии либеральных реформ в 1990-х годах и вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 году. Это принесло и выгоды для США: потребительские цены на американском рынке падали, причем наибольшую выгоду ощутили американцы с низким или средним уровнем заработка. Как указали опрошенные Wall Street Journal экономисты, в скором времени следует ожидать повторный наплыва китайских товаров.

В прошлом году экономика Китая выросла на 5,2%, это низкий показатель по ее меркам, отметила WSJ. Эксперты ожидают дальнейшего ее замедления на фоне затяжного кризиса на рынке недвижимости, сокращения инвестиций и падения потребительских расходов. Как оценивают в Capital Economics, ежегодный рост китайского ВВП замедлится до 2% за шесть лет — к 2030 году.

Трудности в экономике Китая прежде всего объясняются авторитарными тенденциями председателя страны Си Цзиньпиня, особенно во время пандемии коронавируса, пояснил Bloomberg глава Института международной экономики Петерсона Адам Позен. По его мнению, это заставляет малый бизнес и домохозяйства Китая копить деньги из-за неуверенности в будущем.