Власти сочли невыгодной форсированную декарбонизацию в условиях санкций

Сокращение выбросов парниковых газов в России на горизонте 15 лет возможно только при усиленных мерах по декарбонизации. Однако этот сценарий является экономически нецелесообразным из-за санкций, считают власти

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Применение в России дополнительных мер по сокращению выбросов парниковых газов (например, ускоренное развитие безуглеродной и низкоуглеродной энергетики) нецелесообразно сейчас в условиях санкционного давления, хотя только реализация этого сценария может привести к снижению выбросов в перспективе до 2040 года. Такие выводы содержатся в Первом двухгодичном докладе по вопросам транспарентности. Документ опубликован на сайте Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), его разработчиками указаны Минприроды России и Росгидромет. Первым на его содержание обратил внимание профильный телеграм-канал ESG World.

Все стороны Парижского соглашения по борьбе с изменением климата должны были подготовить такие доклады, содержащие отчеты о проводимой государством климатической политике, и представить их в секретариат РКИК ООН до конца 2024 года.

В докладе рассматриваются прогнозы выбросов парниковых газов в России в трех сценариях: с объявленными мерами по сокращению выбросов, без мер и, наконец, с потенциальными дополнительными мерами в масштабах всей экономики до 2040 года. Прогнозы учитывают фактические данные Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов от 2023 года, в котором приводятся показатели по выбросам за 2021 год. Согласно этим данным, в 2021 году совокупные антропогенные выбросы парниковых газов в России составили около 2,2 млрд т СО 2 -эквивалента без учета поглощающей способности сектора землепользования и лесов и 1,7 млрд т СО 2 -эквивалента с учетом такого поглощения.

В свежем Национальном докладе о кадастре, содержащем данные за 2022 год, приводятся уже обновленные ряды показателей с 1990 года с учетом пересчета по новым коэффициентам, о котором было объявлено осенью 2024 года. Так, в 2022 году выбросы составили 2 млрд т СО 2 -эквивалента без учета поглощения лесами и другими экосистемами и 0,8 млрд т СО 2 -эквивалента — с его учетом. То есть пересчет привел к сокращению заявленных чистых выбросов вдвое.

Три сценария

Сценарий «без принятия мер» предполагает консервацию текущей экономической модели без реализации мер, уже предусмотренных действующими программами, стратегическими документами и законами. В нем учитываются лишь эффекты от естественных изменений, связанных с плановой заменой и модернизацией устаревшего оборудования, постепенной заменой изношенных и неэнергоэффективных домов.

Сценарий «с мерами», по сути, носит характер базового. Он охватывает уже принятые (зачастую до 2022 года) меры технического регулирования, финансовой и налоговой политики, направленные на снижение антропогенных выбросов парниковых газов. В рамках этого сценария постепенно растет доля низкоуглеродных и возобновляемых источников в генерации электроэнергии, внедряются инновационные и климатически эффективные технологии.

Сценарий «с дополнительными мерами» основан на более масштабном и ускоренном внедрении низкоуглеродных технологий. В частности, он предполагает больший прирост мощностей для ветро- и гидрогенерации, развитие технологий улавливания и хранения углерода, ускоренное внедрение технологий эффективного земледелия.

«Экономически нецелесообразно»

Во всех трех сценариях до 2030 года происходит рост объема выбросов парниковых газов. Однако после 2030-го при условии реализации сценария с применением дополнительных мер по декарбонизации прогнозируется сокращение выбросов. В 2040 году при таком сценарии выбросы могут составить 2,1 млрд т СО 2 -эквивалента без учета поглощения лесами и другими экосистемами и около 1,3 млрд т СО 2 -эквивалента — с учетом. Таким образом, по сравнению с 2021 годом выбросы (с учетом поглощения лесами и полями) получится уменьшить на 22%, а без учета этого фактора они будут чуть ниже уровня 2021 года.

Если же никаких мер приниматься не будет, к 2040 году выбросы могут вырасти примерно на четверть без учета поглощения и на треть — с его учетом. В сценарии с текущими и планируемыми мерами декарбонизации выбросы увеличатся примерно на 10% (как с учетом, так и без учета поглощения).

В частности, в сценарии «с дополнительными мерами» нетто-поглощение парниковых газов экосистемами к 2040 году может возрасти до уровня 0,8 млрд т СО 2 -эквивалента за счет мер, предусмотренных целевым (или интенсивным) сценарием Стратегии низкоуглеродного развития, отмечается в докладе. К ним относятся, например, мероприятия по сохранению лесов. В сценариях «с мерами» и «без принятия мер» сохранится текущая динамика поглощения парниковых газов — на уровне около 0,5 млрд т СО 2 -эквивалента ежегодно.

Вместе с тем претворение в жизнь сценария «с дополнительными мерами» «в текущих условиях значительных для Российской Федерации внешнеэкономических рисков, связанных с интенсивным санкционным давлением, ограничением доступа к зарубежному оборудованию, технологиям и рынкам капитала, оценивается как экономически нецелесообразное», указано в докладе. Также применение дополнительных мер по декарбонизации «противоречит условию достижения определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ)» России об обеспечении устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития. В частности, расширение применения низкоуглеродных технологий негативно влияет на динамику выпуска нефтегазового и нефтеперерабатывающего секторов, от которых «значительно» зависит бюджетный сектор России.

В рамках Парижского соглашения каждая страна должна установить для себя обязательный показатель по сокращению выбросов в зависимости от своих возможностей — ОНУВ. Россия в 2020 году обязалась к 2030 году ограничить выбросы парниковых газов до 70% по отношению к уровню 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и других природных ресурсов и при условии устойчивого социально-экономического развития страны. ОНУВ должны пересматриваться каждые пять лет в сторону более амбициозного повышения, в 2025 году должна быть сформулирована новая цель на 2035 год.

РБК направил запрос в Минэкономразвития, на базе прогноза которого в докладе строятся сценарные траектории парниковых выбросов.

Дополнительные меры «слишком дороги»

Климатическая доктрина России декларирует достижение «с учетом национальных интересов и приоритетов развития» углеродной нейтральности к 2060 году. Это значит, что объем антропогенных выбросов парниковых газов должен уравняться с их поглощением.

«Безусловно, санкционное давление является важным фактором, который уменьшает эффективность экономики и негативно влияет на достижение цели по достижению углеродной нейтральности», — признает директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. Однако есть ряд мер, которые не требуют «сверхвысоких зарубежных технологий» и будут приводить к сокращению выбросов парниковых газов, отмечает он. К таким мерам Широв относит изменения в сфере обращения с отходами, повышение энергоэффективности в сфере ЖКХ (в частности, строительство новых, энергоэффективных домов), сокращение выбросов от трубопроводов и нефтехранилищ. «Это будет реализовываться при любом сценарии развития экономики, потому что эти факторы влияют на качество жизни в стране», — подчеркивает эксперт.

В то же время дополнительные меры — например, возобновляемые источники энергии — становятся в условиях санкций «слишком дорогими» и их можно «в значительной степени убрать», констатирует Широв.

В ноябре 2024 года ИНП РАН представил результаты пересчета показателей выбросов парниковых газов в России и их поглощения экосистемами. Согласно уточненным данным, нетто-выбросы (то есть выбросы минус поглощенные газы) оказались на 34% меньше. Это говорит о том, что нагрузка на российскую экономику и бизнес для достижения целей по декарбонизации может быть гораздо ниже, комментировал тогда данные Широв.

Российские климатические цели изначально установлены с акцентом на устойчивом и сбалансированном социально-экономическом развитии, «это не декарбонизация любой ценой, а декарбонизация с учетом существующих возможностей», отмечает директор центра зеленой экономики и энергетики ЦСР Ирина Поминова. «Соответственно, в секторах, где остались возможности для экономически оправданных действий, дополнительные меры могут иметь место, а в секторах, где издержки декарбонизации значительно возросли, они действительно нецелесообразны», — полагает она.

Формулировки в докладе можно рассматривать и как часть переговорного процесса, «в котором Россия последовательно выступает за снятие любых односторонних ограничений, препятствующих достижению глобальной климатической цели», не исключает эксперт. Она добавляет, что целеполагание по динамике выбросов на 2040 год не определено, большинство стран сейчас определяют свои цели на 2035 год, и «представляется, что при формировании такой цели многое будет зависеть от доступности технологий и финансов».

Министр экономического развития Максим Решетников говорил в декабре 2024 года, что уточнение выбросов парниковых газов «сокращает путь России до углеродной нейтральности» и одновременно увеличивает вариативность путей и методов декарбонизации экономики. По его словам, сейчас власти уточняют целевой сценарий стратегии низкоуглеродного развития и проект плана для ее реализации, прорабатывают «экономически оправданные» целевые показатели выбросов парниковых газов.

«Ведомости» писали, что в проекте президентского указа, подготовленном Минэкономразвития, речь идет о сокращении выбросов парниковых газов до 62% относительно уровня 1990 года к 2035 году. Российский союз промышленников и предпринимателей, в свою очередь, предлагает сокращение до 67–70% или снижение совокупных за 1990–2035 годы нетто-выбросов до 62% от уровня 1990 года. Такая вариативность, в частности, позволит минимизировать риск невыполнения климатических обязательств, считают в деловом объединении.