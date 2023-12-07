Топ-менеджеры назвали главные препятствия для бизнеса в России

Главными препятствиями для бизнеса в России руководители компаний считают бюрократию, нехватку кадров и финансов. О том, что им мешают санкции, говорят 25%, показал опрос компании «Технологии доверия» и НАФИ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Руководители бизнеса считают главными препятствиями для ведения дел в России бюрократию, нехватку квалифицированных кадров и дефицит финансов. Международные санкции в перечне препон для бизнеса оказались лишь на пятом месте. Таковы результаты опроса топ-менеджеров, проведенного компанией «Технологии доверия» («ТеДо», ранее — PwC в России). РБК ознакомился с результатами исследования.

Опрос проводился в октябре совместно с Аналитическим центром НАФИ в формате телефонного интервью на условиях конфиденциальности. В нем принял участие 1001 руководитель. Респонденты представляли малый, средний и крупный бизнес, различные регионы и отрасли.

Подавляющее большинство опрошенных — 72% — считают, что текущие условия ведения дел в целом способствуют успешному развитию бизнеса в стране. С ними не согласны 17%, а еще 11% затруднились ответить. Наиболее оптимистично настроены топ-менеджеры предприятий, расположенных в Москве (80% московских руководителей ответили на вопрос положительно). Чаще оценивают сложившиеся условия как неблагоприятные те, чьи компании находятся в состоянии кризиса или трансформации, а кроме того, руководители предприятий из наукоемких отраслей, отмечается в исследовании.

Стабильной считают ситуацию в своей компании половина опрошенных, еще 16% говорят, что их бизнес находится в стадии активного развития и роста. Примерно каждый четвертый (24%) заявил, что сейчас пытается сохранить бизнес, 8% находятся в процессе трансформации, реорганизации.

Что мешает бизнесу

Участников опроса просили выбрать три главных препятствия на пути успешного ведения бизнеса в России из предложенных вариантов. Чаще всего респонденты называли:

бюрократию — 49%;

дефицит профессиональных кадров — 40%;

дефицит финансовых ресурсов/вложений — 31%;

несовершенство законодательства — 30%;

международные санкции против России — 25%;

недостаточную поддержку со стороны государства — 21%;

устаревший/неэффективный стиль управления — 17%;

большую роль личных связей и знакомств — 16%;

отсутствие надежных поставщиков и партнеров — 16%.

Управляющий партнер «ТеДо» Игорь Лотаков считает, что ситуация с наиболее часто упоминаемыми препятствиями «мало меняется» из года в год. Однако в исследовании 2022 года этот вопрос руководителям не задавался (.pdf), а в 2021 году на первом месте фигурировало чрезмерное налогообложение, а далее шли нехватка квалифицированных кадров и административные барьеры/бюрократия. По мнению Лотакова, появившийся новый фактор — «международные санкции против России» — означает, что пора сделать изучение негативных последствий санкций приоритетным для всего экспертного сообщества.

Авторы исследования отмечают, что представители государственных компаний чаще других выбирали вариант «устаревший стиль управления» (25% против 16% в частном секторе). А руководителям частного бизнеса, в свою очередь, в большей степени мешают международные санкции (27% против 11% в госсекторе). Крупный бизнес, судя по результатам опроса, острее ощущает нехватку профессиональных кадров и неразвитость профессиональных сообществ.

Среди главных условий для успешного ведения бизнеса участники опроса «Технологий доверия» и НАФИ чаще всего называли грамотное руководство (50%), профессиональную, ответственную команду (45%), финансовые ресурсы и вложения (40%), надежных поставщиков и партнеров (32%) и поддержку со стороны государства (31%).

Кадровый голод остается одной из ключевых проблем в российской экономике. Уровень безработицы в октябре побил очередной рекорд, составив 2,9%. Конъюнктурные опросы промышленных предприятий, которые регулярно проводит Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, свидетельствуют о «жестком кадровом дефиците» на производстве. Согласно материалам института по итогам ноября, с которыми ознакомился РБК, недостаток квалифицированных кадров занимает первое место в рейтинге ограничений промышленного роста по версии предприятий. На втором месте с отрывом в 10 процентных пунктов — «неясность текущей ситуации и ее перспектив».

По данным опросов Института экономики роста им. П.А. Столыпина, около 20% предпринимателей до сих пор не смогли приспособиться к санкциям, остальные в той или иной степени к ним адаптировались, открыв новые рынки и наладив альтернативные пути поставок, говорит исполнительный директор института Антон Свириденко. Кроме того, примерно половина российского бизнеса (например, из торговли, внутренних услуг, строительства) была минимально связана с внешними рынками, поэтому для них санкции оказались не столь критичны, отмечает он.

«Все подчеркивают, что дефицит кадров сейчас — более важная проблема», — констатирует Свириденко. С ним солидарен исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. В частности, нехватка работников сложилась в таксомоторных перевозках, в том числе за счет того, что на фоне ослабления рубля мигрантам становится невыгодно работать в России, говорит он. Кроме того, квалифицированные кадры с малых производств уходят на более устойчивые средние и крупные производства.

С бюрократией малый и средний бизнес «привык жить», тем более государство ведет работу по сокращению административных барьеров, считает Шубин. Недоступность финансирования для бизнеса объясняется повышением ключевой ставки (сейчас — 15%), «так просто деньги взять нельзя», отмечает он.

Согласно проведенному в начале года опросу Института экономики роста им. Столыпина, предприниматели, говоря о взаимодействии с властью, чаще всего жаловались на формальное толкование законов и требований, придирки и необоснованные требования, волокиту.

В пресс-службе Минэкономразвития РБК заявили о продолжающейся активной работе по снижению административной нагрузки на бизнес. Так, продлен действующий мораторий на проверки, под который подпадает свыше 6,2 млн предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, благодаря чему бизнес сможет сэкономить около 60–80 млрд руб. в год. Одновременно растет количество профилактических мероприятий, которые стали заменой проверкам: за десять месяцев текущего года профилактических визитов контролеров на предприятия организовано в два раза больше относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в ведомстве. Там также напомнили о продлении мер поддержки бизнеса в условиях санкций: антисанкционный закон, разработанный Минэкономразвития, принят Госдумой в первом чтении.

Что касается проблемы дефицита кадров, то в Минэкономразвития указали, что за шесть лет работы нацпроекта «Производительность труда» удалось снизить потребность экономики в кадрах на 100 тыс. человек «благодаря выстраиванию эффективных производственных систем». По словам министра экономики Максима Решетникова, если нацпроект продлят, «эффект перекроет более 10% кадрового дефицита в стране к 2030 году».

Насколько счастливы руководители бизнеса

Участникам исследования также задали четыре вопроса для определения их субъективного уровня счастья. На основе ответов рассчитывалась агрегированная оценка уровня счастья.

Подавляющее большинство руководителей (74%) не могут отнести себя ни к абсолютно счастливым, ни к несчастным. Про них можно было сказать, что у них «все нормально». Абсолютно счастливыми ощущают себя 20% опрошенных, 6% «не чувствуют себя счастливыми, не получают удовольствия от жизни и работы и считают, что их эмоциональное состояние сравнительно хуже, чем у других».

Среди абсолютно счастливых руководителей бизнеса выше доля работающих в сфере образования (34 против 20% счастливых среди всех респондентов), тех, у кого есть дети-дошкольники (31%), руководителей московских фирм (25%), женщин (25%).

Среди несчастных чаще встречаются топ-менеджеры без пары (9%), а среди тех, у кого «все нормально», выше доля мужчин (78%) и руководителей среднего возраста (77%).

Более половины опрошенных руководителей (57%) заявляют, что удовлетворены своей работой, 36% дают пограничную оценку — частично удовлетворены, частично нет. Только 6% признались, что недовольны своей работой, 1% затруднился с ответом.