Нефть подорожала на 5% на фоне сообщений о новой сделке с ОПЕК

После появления новостей о том, что участники саммита в Вене договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, цена барреля Brent выросла более чем на $3

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Нефтяные котировки резко пошли вверх на фоне сообщений о том, что участники проходящего в Вене саммита представителей стран ОПЕК и не входящих в картель государств согласовали сокращение суточной нефтедобычи на 1,2 млн баррелей.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE подскочила более чем на 5%. Примерно за полчаса стоимость барреля выросла более чем на $1,5, на пике его цена достигла отметки $63,3, что на 5,4% выше уровня закрытия торгов 6 декабря.

Схожую динамику показала и стоимость фьючерсов на нефть марки WTI. На пике цена барреля WTI достигла отметки $54,09 (+5,04%).

Накануне, 6 декабря, на фоне сообщений о сложностях, возникших с заключением новой сделки из-за жесткой позиции России, стоимость барреля Brent падала до $58,36 (–5,2%). В итоге торги в четверг закрылись на отметке $60,06 (–2,44%). 7 декабря Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что власти России готовы пойти навстречу партнерам по ОПЕК+.

«Мы будем договариваться», — сказал в пятницу журналистам вернувшийся в Вену для участия в саммите ОПЕК+ глава Минэнерго Александр Новак, отвечая на вопрос, готова ли Россия обсуждать сокращение добычи.

​О заключении новой сделки в пятницу сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан, по словам которого, страны ОПЕК сократят нефтедобычу в общей сложности на 800 тыс. баррелей в сутки, а остальные участвующие в соглашении государства, в том числе и Россия, — на 400 тыс. баррелей.

Рост нефтяных котировок позволил рублю, курс которого к доллару и евро 7 декабря постепенно снижался, перейти к укреплению. После 17:00 мск стоимость доллара на Московской бирже опустилась до 66,12 руб. (–1,11%), курс евро — до 75,25 руб. (–1,1%).

К 17:20 мск стоимость барреля Brent составляла $62,6.