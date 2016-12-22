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Цены на нефть упали более чем на 5%
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Цены на нефть упали более чем на 5%
Экономика, 14:11
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Цены на нефть упали более чем на 5%
Стоимость барреля нефти марки Brent за три часа снизилась примерно на $3, вновь опустившись ниже $59. Схожими темпами падает и цена WTI
Фото: Eddie Seal / Bloomberg

Нефтяные котировки на мировых биржах перешли к снижению. Примерно за три часа стоимость барреля Brent, поднимавшаяся утром почти до $62, упала более чем на $3. На минимуме она достигла отметки $58,42, что на 5,1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Одновременно на 5% подешевела и нефть марки WTI, цена барреля которой снизилась до $50,24. На этом фоне снизился и курс рубля. Курс доллара на Московской бирже 6 декабря достиг отметки 67,23 руб., курс евро — 76,13 руб.

Резкое снижение нефтяных котировок произошло после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, что странам ОПЕК и государствам — партнерам альянса пока не удалось договориться об объемах сокращения нефтедобычи. Саудовский министр отметил, что обсуждается возможность сократить суточную добычу на 0,5–1 млн барр., однако сохраняется риск, что участникам переговоров не удастся прийти к соглашению.

«Главный негатив сейчас исходит от вербальных интервенций главы Минэнерго Саудовской Аравии касательно того, что объемы сокращения могут составить всего 1 млн барр. в сутки от октябрьских уровней, а срок действия квот может остановиться на периоде в шесть месяцев. Считаем, что это явно не те параметры сделки, на которые рассчитывали нефтетрейдеры, сохранявшие веру в возможность возвращения нефтяных котировок к росту», — пояснил РБК главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия на переговорах с ОПЕК заявила о готовности сократить добычу максимум на 140 тыс. барр., а в картеле рассчитывают на вдвое большее сокращение.

По словам аль-Фалиха, Саудовская Аравия выступает за то, чтобы ни одному из участников ОПЕК+ не было сделано льгот при заключении новой сделки.

«В целом Россия уже заявила ранее публично в лице президента, что согласна на сокращение добычи. Вопрос только в том, на сколько, когда, как по компаниям все будет распределяться, такие внутренние вещи. Они все еще обсуждают различные варианты», — сказал аль-Фалих (цитата по «РИА Новости»).

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О принципиальном согласии России участвовать в сделке Владимир Путин заявил после состоявшейся 3 декабря встречи с кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. «Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение», — сказал президент России. Окончательных решений о конкретных объемах добычи нефти пока нет, уточнил он. В тот же день стоимость барреля Brent выросла более чем на 5%.

6 декабря глава Минэнерго Александр Новак заявил, что России, даже если ОПЕК+ примет решение о снижении объемов, не удастся быстро сократить добычу из-за холодной зимы. «Это наши геологические и климатические условия, особенности нашей нефтедобычи», — объяснил министр.

К 14:00 мск стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $58,72 (минус 4,61% к уровню закрытия предыдущих торгов), стоимость барреля WTI — $50,47 (минус 4,58%). Курс доллара на Московской бирже составлял к этому времени 67,03 руб., курс евро — 75,93 руб.

По словам Покатовича, дальнейшая траектория нефтяных цен может быть определена только при наличии итогового решения ОПЕК+ (переговоры стран ОПЕК с государствами — экспортерами нефти, не входящими в ОПЕК, намечены на 7 декабря).

«Продолжаем полагать, что в том случае, если экспортеры примут «полумеры» по сделке на 2019 год (сокращение добычи менее чем на 1,2–1,4 млн барр. в сутки на шесть—девять месяцев), нефть может продолжить спад к уровням $55–57. Полноценное решение, вероятно, вернет нефть к росту», — отметил эксперт.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Литова.
Теги: Brent , цены на нефть
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