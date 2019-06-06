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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
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Греф счел вполне возможным запрет США на операции с госдолгом России
По словам главы Сбербанка, подобный сценарий прорабатывается и есть понимание, как действовать в случае его реализации
Герман Греф (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф назвал вполне возможным сценарием введение запрета со стороны США на операции с российским госдолгом, а также на операции в долларах. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Это не апокалиптичный сценарий, это вполне возможный сценарий, который рассматривается. Более того, есть понимание того, как мы в этом случае будем жить и действовать. Такое возможно, но вероятность этого сегодня оценивать достаточно сложно», — приводит слова Грефа «РИА Новости».

Экономика
Законопроект о новых санкциях против России. Главное

Законопроект об ужесточении антироссийских санкций, где среди прочего предлагается ввести санкции против российского госдолга, был внесен в конгресс США в феврале этого года. Подобная попытка предпринималась и ранее, но Минфин США не торопится вводить запрет на операции с российским госдолгом, считая, что такие санкции несут слишком много рисков для американского бизнеса и международных рынков.

В этом же документе, внесенном в конгресс в феврале 2018 года, содержатся предложения и по санкциям в отношении российских госбанков. В документе фигурируют Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк. Предлагается заблокировать активы и операции любого из этих российских финансовых институтов, которые, как определил глава государства, «предоставили финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны».

Финансы
Силуанов сообщил о наличии «плана Б» на случай санкций против госбанков

В апреле этого года глава Минфина России Антон Силуанов говорил, что у правительства России есть «план Б» на случай, если Запад введет санкции в отношении государственных банков. Он объяснял, что в этом случае подключится Центробанк, у которого есть инструменты и все возможности, чтобы поддержать клиентов — обеспечить расчеты, выдачу наличных, безналичных, как в долларах, так и в рублях. В случае бегства инвесторов из российских госбумаг Москва сможет занимать деньги на внутреннем рынке, пояснял Силуанов.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Герман Греф, санкции, Банки, Сбербанк
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